Чем закончились «Декстер», «Игра престолов» и другие самые многолетние и популярные сериалы в истории

Позади новогодние праздники, во время которых многие россияне смотрели сериалы. На днях как раз вышел финал многосерийного фильма «Декстер. Новая кровь», разочаровавший немало зрителей. Что же увидела постсоветская аудитория? Внимание, спойлеры!

Премьера сериала «Декстер» состоялась в 2006 году, фильм шел на протяжении восьми лет, до 2013 года. И, несмотря на свою шокирующую биографию, главный герой картины полюбился зрителям.

Ведь Декстер Морган – это харизматичный серийный убийца, работающий судмедэскпертом по брызгам крови в полиции Майами. Однако этот герой убивает только настоящих негодяев, тех, кто, на его взгляд, заслуживает печальной участи. В предыдущем сезоне, с момента выпуска которого прошло восемь лет, Декстер пропал во время урагана…

И вот спустя столько времени сценаристы воскресили его, показав зрителям, что все это время Декстер скрывался под чужим именем. Воскресили, чтобы убить снова – руками собственного сына Гаррисона.

В новых сериях «Декстер. Новая кровь» герой решает покончить с прошлым, но в итоге все равно убивает человека, застрелившего его любимого оленя. Понимая, что снова поддался своей темной стороне, мужчина просит сына Гаррисона лишить его жизни. И тот решается на такой поступок…

Многие зрители назвал такой финал откровенно провальным. Вообще, кинематограф знает немало примеров, когда аудитория была категорически не согласна с решением сценаристов.

Teleprogramma.pro рассказывает, чем закончились другие самые долгоиграющие иностранные сериалы. А выводы, насколько эти финалы логичны и хороши, уже делайте сами.

«Игра престолов»

Безусловно, одним из самых популярных фильмов в свое время стала многосерийная сага «Игра престолов», насчитывающая целых восемь сезонов. По данным аналитического центра The Workforce Institute at Kronos, больше десяти миллионов американцев планировали взять отпуск, отгул или больничный после просмотра финала истории о борьбе за Железный трон. Настолько он получился неожиданным и тоже многих разочаровал.

Итак, после нападения матери Драконов Дейнерис на королевскую гавань повсюду остается лишь выжженная земля и множество убитых. Гибнут и Серсея вместе с Джейми Ланистером, которых Тирион обнаруживает под завалами в Красном замке.

Казалось, Дейнерис достигла всего, о чем мечтала и вот-вот займет Железный трон, однако на ее пути возникает Джон Сноу. Для многих поклонников сериала стал шоком тот факт, что в итоге Джон убивает свою возлюбленную. В ярости Дракон, один из «детей» Дейнерис, опаляет все вокруг, мстя за нее, после чего улетает навсегда, а Джона Сноу тем временем заключают под стражу…

Меж тем в Королевскую гавань приезжают лорды Вестероса, чтобы решить, кому же в итоге передать власть. Тирион предлагает изменить схему наследования трона и теперь выбирать королей путем голосования лордов, тогда как раньше эта привилегия появлялась уже по факту рождения. В итоге королем становится юный Бран, а королевой – Санса Старк – героиня, которая была мягкой и податливой, как воск, в начале сериала, но в финале картины приобрела жесткость и решительность.

Что же касается Джона, то он возвращается в Ночной дозор. В последних кадрах зрители видят, как из-под снега робко пробивается зеленая трава, а значит, зима уже далеко…

«Доктор Хаус»

На протяжении восьми сезонов зрители следили за судьбой ироничного и харизматичного доктора Грегори Хауса (Хью Лори). Особенно этот персонаж полюбился зрительницам. Женщинам нравился циничный, резковатый, остроумный диагност, который страдал от сильных болей в ноге, но никогда не показывал окружающим, как ему плохо.

Чтобы хоть как-то облегчить свои страдания, Хаус принимает сильнодействующий обезболивающий препарат. Практически весь сериал посвящен борьбе персонажа Хью Лори с этой зависимостью и его взаимоотношениям с пациентами. Особенно доктор сочувствовал людям с похожей судьбой.

Чем же все в итоге заканчивается? В финале Грегори Хауса обвиняют в неоказании помощи умершему пациенту и хотят отправить за решетку.

И теперь главная задача Хауса — избежать тюрьмы и проводить в последний путь своего друга — врача-онколога Уилсона, неизлечимо больного раком. В это время доктор много размышлял о фатализме, понимая, что как бы то ни было, все его пациенты в итоге уйдут в мир иной. Он переосмысливает свою жизнь и приходит к выводу, что самое главное в жизни – это отношения между людьми.

Но тем не менее, доктору Хаусу все еще необходимо придумать, как не попасть за решетку.

В последней сцене главный герой признается другу Уилсону, что он инсценировал свою смерть, подбросив свои документы умершему мужчине. И теперь обнаружить его практически невозможно. Уилсон сетует на то, что сейчас Хаусу не удастся вернуться обратно и продолжить свою врачебную практику. Собеседник лишь тяжело вздыхает и признает, что он уже все равно практически мертв.

Что же касается коллег Грегори Хауса, то Чейз теперь возглавляет диагностическую медицину, Кэмерон снова трудится начальником отделения неотложной помощи в Чикаго. А Форман – деканом медицины. В последних эпизодах Форман понимает, что Грегори жив и расплывается в улыбке.

А зрители видят, как доктор Хаус и его товарищ Уилсон едут на мотоциклах по деревенскому мосту. Уилсон рассказывает товарищу, что делать, если его болезнь вдруг начнет прогрессировать. В ответ на это Грегори Хаус в свойственной ему ироничной манере заявляет, что рак скучный.

«Друзья»

Еще один знаменитый сериал, выходящий на экранах с 1994 по 2004 годы и насчитывающий десять сезонов, — многосерийный фильм «Друзья». Он рассказывал о взаимоотношениях шестерых молодых людей из Нью-Йорка. Этот проект дал путевку в звездную жизнь актрисе Дженнифер Энистон, сыгравшей Рэйчел Грин.

Героиня так полюбилась зрителям, что многие девушки стали копировать ее внешность и манеру поведения. Роль Рейчел принесла Дженнифер Энистон многочисленные номинации на премии «Эмми», «Золотой глобус» и Премию Гильдии киноактеров. Если говорить о знаменитостях, сыгравших в картине, то можно вспомнить и Кортни Кокс в роли Моники.

Картина закончилась в лучших традициях голливудских фильмов. Итак, вышеупомянутая Рэйчел должна была улететь в Париж, где ей предложили престижную работу, но в последний момент отказалась, поскольку Росс признался ей в любви. И она буквально прилетела к нему в объятия прямо с трапа самолета. Моника и Чендлер усыновили двойню, после чего перебрались в загородный дом, чтобы полностью посвятить себя воспитанию потомства.

Фиби вышла замуж за парня по имени Майк, причем из-за сильного снегопада свадьба проходила прямо у «Центральной кофейни». А вот любвеобильный, не очень удачливый актер Джоуи Триббиани, который время от времени уходит в мир своего воображения, в итоге оказался в одиночестве. Но его главной поддержкой в жизни все же остались друзья. В финальной серии вся компания ушла из пустой квартиры Моники, чтобы выпить по чашечке кофе.

«Карточный домик»

Одним из самых успешных политических сериалов стал «Карточный домик, выходивший с 2013 по 2018 годы и насчитывающий шесть сезонов. Многосерийный фильм рассказывает о конгрессмене Фрэнке Андервуде (Кевин Спейси), который благодаря своей находчивости и безжалостности проходит путь до президента США.

Под стать Фрэнку его амбициозная жена Клэр (Робин Райт), которая в результате политических интриг также приходит к этому посту после ухода мужа из жизни. А смерть главного героя была «подстроена» сценаристами намеренно.

Дело в том, что в 2017 году несколько молодых актеров обвинили Кевина Спейси в домогательствах. Поэтому его персонажа нужно было любыми способами вывести из игры.

И несмотря на то что впоследствии с артиста были сняты все обвинения, его карьера в то время практически была перечеркнута.

Поэтому в финальном сезоне в центре внимания оказалась Клэр, уже занявшая пост президента США. Она также боролась с политическими оппонентами, успела полностью сменить кабинет министров, с помощью киллеров устранить несколько человек, чья смерть была замаскирована под несчастные случаи.

В итоге в прессу попали материалы, дискредитирующие Клэр. И чтобы перенести фокус внимания на другую проблему, находчивая женщина обвинила террористов «Исламского халифата» в намерении приобрести ядерное оружие… с помощью России.

В заключительных эпизодах ближайший помощник Фрэнка ранит Клэр в шею, но она сама убивает его со словами: «Больше никакой боли».

«Форс-мажоры»

Широкую популярность приобрел и сериал «Форс-мажоры», включающий в себя девять сезонов. Многосерийный фильм рассказывает о двух юристах – харизматичном и ярком адвокате Харви Спектере и его помощнике Майке Россе.

Майк не оканчивал Гарвард, что является необходимым условием для работы в юридической фирме, где трудится Харви. Однако Росс обладает аналитическим мышлением, прекрасной памятью и способностью находить выход из любой сложной ситуации. Именно поэтому Харви Спектер не упускает возможности взять его в напарники.

Интересно, что возлюбленную Майка Рейчел сыграла актриса Меган Маркл. Однако, когда у нее начались отношения с принцем Гарри, генеральный продюсер проекта Аарон Корш понял, что артистку постепенно нужно выводить из сериала.

В итоге последние эпизоды с участием Меган вышли за три недели до ее свадьбы с принцем Гарри. В конце седьмого сезона проект покинул и исполнитель роли Майка Росса Патрик Джей Адамс, что вызвало большое недоумение поклонников сериала. Ведь в основе проекта как раз и лежали взаимоотношения Харви и Майка.

В следующих сезонах на авансцену вышел и другой персонаж – Луис Литт, который в первых сериях доставал немало хлопот главным героям. Но в итоге он стал главой юридической фирмы.

Закончилось все хорошо, и герои не только построили свою карьеру, но и обрели счастье в личной жизни. Так, возлюбленная Луиса Шейла родила ребенка. Харви и его девушка Донна решили пожениться, а потом уехали в Сиэтл – работать с Майком и Рейчел. (Исполнитель роли Майка все же появился в паре эпизодов, а вот Меган Маркл мы так и не увидели). В итоге Майк стал начальником Харви, хотя в первых сезонах все было наоборот.

«Бесстыжие»

В апреле прошлого года после 11 лет показов завершился американский сериал «Бесстыжие» о неблагополучной семье, выживающей в благополучной Америке.

Главный герой многосерийного фильма – многодетный отец Фрэнк Галлагер, который бежит от трудностей жизни с помощью алкоголя. Пока мужчина отчаянно пьет, всю заботу о братьях и сестре берет на себя старшая дочь Фиона. В девятом сезоне эта героиня покинула сериал, сославшись на безмерную усталость. Кстати, Фиону сыграла Эмми Россум, известная по роли Кристины в фильме-мюзикле «Призрак оперы».

В финальных эпизодах все дети Фрэнка, у которого прогрессирует деменция, продают дом и разъезжаются в разные стороны. Так, один из самых талантливых Галлагеров «Лип» — вундеркинд, обладающий способностями к физике и математике, работает курьером, чтобы прокормить семью. Он должен стать отцом во второй раз…

Средний из братьев – Иен – представитель нетрадиционной ориентации строит отношения со своим мужем Микки. Иен настроен на стабильность, а его партнера все также привлекают кутежи и ограбления.

Еще одна дочь Фрэнка Галлагера тоже выбирает для себя альтернативные отношения. И одна из ее девушек уговаривает ее переехать с дочкой в Техас. Более-менее благополучно сложилась жизнь у Карла, который с 11 сезона служит в полиции. А вот у чернокожего подростка Лиама Галлагера, биологического сына Фрэнка, вся жизнь впереди…

Кстати, создатели сериала, который закончился в 2020 году, ввели в повествование линию с CoViD-19, поэтому персонажи фильма ходят в масках и соблюдают социальную дистанцию. А Фрэнк Галлагер умирает от последствий коронавируса – в больнице, в полном одиночестве. В финале персонаж понимает, что самое ценное в жизни – это любовь родных и время, которое он упустил.

Не повторяйте таких ошибок…

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