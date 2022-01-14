Охота на вампиров начнется 20 января: вышел трейлер сериала Данилы Козловского «Карамора»

Сценарист проекта рассказал, почему вампиры так популярны в искусстве.

Видеосервис Start объявил дату премьеры проекта «Карамора». Первый сериал Данилы Козловского выйдет 20 января.

А пока зрители могут посмотреть трейлер картины — о борьбе с вампирами в Российской империи.

В сериале из 8 эпизодов снялись Данила Козловский, Дарья Балабанова, Филипп Янковский, Андрей Смоляков, Александр Ильин – младший, Нино Нинидзе, Дмитрий Чеботарев и другие актеры, а также музыканты.

Зрителей ждет история анархиста по прозвищу Карамора, который потерял всех своих друзей и узнал жуткую тайну, объединяющую монархические и дворянские дома Европы начала 20 века — они живут и процветают за счет человеческой крови.

«Вампир — очень простая и очевидная метафора феодальной власти того времени. Вампир — вечен. Изучая историю Российской империи, мы видим одни и те же фамилии — Шереметьевы, Юсуповы, Голицыны, Лопухины, Разумовские и так далее, — будут меняться лишь инициалы. Одни и те же древние роды веками вершили судьбу людей, — говорит автор идеи и сценария «Караморы» Александр Фомин. — Вампир обаятелен, как обаятельна наша дворянская культура. В этом состоит трагическое противоречие: да, мы знаем, что изящные усадьбы обеспечивались бесправным трудом крепостных, но как же они чертовски красивы и притягательны».

Он также отметил, что это не историческое кино — в нем реальные факты смешались с классической литературой, мифологией и абсолютным вымыслом, а также приправлены изрядной долей гротеска и иронии.

Добавим, что съемки длились полтора года, было задействовано около 200 локаций Санкт-Петербурга, Москвы, Тбилиси и других городов. В качестве натуры было использовано множество роскошных усадеб, ставших музеями, и заброшенных особняков. Киношникам понадобилось 120 рабочих смен и около 700 оригинальных костюмов.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.