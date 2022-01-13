«Триллер, драма, эротика, с погонями, драками»: Дарья Урсуляк сыграла двух героинь в новом сериале

Онлайн-кинотеатр Kion объявил, что 19 января представит зрителям свой новый сериал «Бег улиток». Это будет психоделический триллер о победе над своими страхами.

В центре сюжета — истории двух женщин по имени Марина: социального работника в кризисном центре и дерзкой журналистки. Обеих героинь сыграла одна актриса — Дарья Урсуляк.

Первая Марина, мягкая и женственная, работает с подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. От эмоционального и физического перенапряжения у нее случается инсульт, после которого она начинает замечать провалы в памяти. Женщина пытается спасти свою подопечную, которая стала жертвой насилия, но не может найти себя в пространстве и времени. Ее муж-ученый пытается вылечить жену с помощью яда улиток.

А вторая Марина занимается расследованием этого самого происшествия с насилием. Дерзкая и пробивная, она не успокоится, пока не выведет преступников на чистую воду. Обеим героиням придется пройти длинный путь, чтобы разобраться, что на самом деле происходит вокруг и какие сюрпризы скрывает их память.

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Сериал исследует актуальные проблемы абьюза, насилия и проработки детских травм. Но его повествование построено нелинейно, как работы Дэвида Линча. Время действия размыто, и зрителям так же, как и главным героиням, придется хорошенько постараться, чтобы разгадать мистическую загадку этой истории.

«Бег улиток» — очень азартный для актрисы материал: можно попробовать все и испытать себя по-всякому. Это триллер, драма, эротика, с погонями, драками, погружениями на глубину и самыми кромешными состояниями. При этом весь этот замес происходит в двух параллельных «мирах», — говорит актриса Дарья Урсуляк.

Кроме нее в проекте снялись Любовь Толкалина, Кирилл Жандаров, Сергей Уманов, Валерий Панков и Полина Шеповалова. У Толкалиной, кстати, в этом сериале случилась первая в ее карьере эротическая сцена с женщиной. Кроме того, она тоже играет двух разных героинь.

Добавим, что новые серии будут выходить по средам: первые три недели после премьеры — по две, а затем — по одной.

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