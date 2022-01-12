Вышел ролик об основных персонажах и событиях фэнтези-саги «Этерна»

12 января видеосервис «Кинопоиск» представил зрителям отрывок из «Этерны» — российского фэнтези-сериала по циклу романов Веры Камши.

Ролик является прологом первой части проекта, который рассказывает предысторию мира, в котором будут разворачиваться события. Также он представил главных героев и великие дома, о которых пойдет речь в новой саге.

Судя по видео, зрителей ждет история не менее эпичная, чем «Игра престолов». Наследник истинного короля живет в изгнании и готов свергнуть узурпатора. Но справедливость будет восстановлена только если ей не помешают многочисленные интриги аристократов, которые в этом мире являются потомками богов.

В сериале снялись Юрий Чурсин («Изображая жертву»), Анар Халилов («Война семей»), Павел Крайнов («Подольские курсанты»), Денис Нурулин («Фантом»), Сергей Горошко («Майор Гром: Чумной Доктор»), Валентина Ляпина («Мир! Дружба! Жвачка!»), Юлия Хлынина («Закон каменных джунглей»), Кирилл Зайцев («Серебряные коньки»), Андрей Смоляков («Движение вверх»), Леонид Бичевин («Морфий»), Сергей Гилев («Чики») и другие российские актеры.

Премьера первого сезона проекта состоится на «Кинопоиске» 20 января.

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