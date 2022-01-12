Начались съемки финального сезона сериала «ИП Пирогова»

В Москве начались съемки четвертого и финального сезона сериала «ИП Пирогова» с Еленой Подкаминской.

К своим ролям вернулись Александр Константинов, Ксения Теплова, Дмитрий Лысенков, Александр Панкратов-Черный и Алексей Агранович. Но в актерской составе есть и яркий новичок — Кристина Кучеренко («Смычок», «Кухня. Война за отель», «Моя большая тайна»).

«Нам очень повезло, сложился замечательный ансамбль. Все актеры приятны друг другу во всех отношениях: и профессионально, и человечески. Мы изучаем сценарий, и нам доставляет удовольствие вместе находить интересные актерские решения. Уже сейчас, думая о завершении проекта, начинаю безумно скучать из-за расставания с моими друзьями и нашей живой, креативной работой», — делится Подкаминская.

В новых сериях ее героине предстоит восстанавливать свой бизнес и отношения с возлюбленным. А еще — принять участие в кулинарном шоу «Лучший кондитер России», чтобы выиграть три миллиона рублей и решить все финансовые проблемы.

«Персонажи изменились, прошли путь из трех предыдущих сезонов, поступки некоторых станут взрослее, неожиданнее, но есть герои, которые не изменятся. За это, правда, мы их и любим. Появятся новые персонажи, кто-то из предыдущих сезонов, наоборот, вернется», — рассказал режиссер новый серий Илья Силаев.

Добавим, что «ИП Пирогова» — один из самых успешных комедийных проектов видеосервиса Start. В декабре 2021 года стало известно, что иностранная студия Polot Media купила права на адаптацию этого сериала в Польше.

Премьера нового сезона «ИП Пирогова» состоится на Start в первом полугодии 2022 года.

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