Cериал «Утреннее шоу» c Энистон и Уизерспун продлен на третий сезон

Вымышленная история о ведущих теленовостей известна тем, кто отражает актуальные события реального мира.

Популярный американский сериал «Утреннее шоу» (The Morning Show) продлен на третий сезон.

Главный хит видеосервиса Apple TV+ с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун в главных ролях вернется на экраны с новым шоураннером.

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, у руля третьего сезона проекта встанет Шарлотта Стаудт, ранее работавшая над «Карточным домиком». А Керри Эрин, которая изначально руководила сериалом, останется консультантом — ее ждут задачи в других проектах Apple TV+.

Напомним, «Утреннее шоу» рассказывает о ведущей программы теленовостей, которая борется за свое место под солнцем в мире американской журналистики. Сериал отличается не только звездным актерским составом, но и актуальными провокационными темами, в частности, в нем поднята проблема сексуальных скандалов.

Первый сезон вышел в 2019 году. Осенью 2021-го был показан второй. Продолжение получилось уже не таким впечатляющим, но, возможно, приход нового шоураннера принесет в проект свежую струю.

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