Netflix выпустит сериал-пародию на триллеры в духе «Женщина в окне»

4 января потоковый сервис Netflix опубликовал русский трейлер нового сериала «Женщина в доме напротив девушки в окне».

Слишком заковыристое название? Это верно. Потому что шоу из 8 эпизодов представляет собой большую сатирическую пародию на все мистические триллеры, в которых женщина уверена, что в соседнем доме произошло нечто ужасное.

Главную героиню сыграла 41-летняя Кристен Белл («Однажды в Риме», «Очень плохие мамочки», голос Анны в «Холодном сердце»). Ее персонаж проводит скучные дни с бокалом вина у окна и смотрит, как жизнь проходит мимо.

Но вот в доме напротив появляется новый сосед-красавчик. Кажется, у женщины намечается новый роман… Пока однажды она не становится свидетельницей убийства в том же доме. Или это снова только кажется?

Трансляция сериала начнется с 28 января.

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