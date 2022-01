Киану Ривз ведет переговоры о съемках в сериале Леонардо Ди Каприо и Мартина Скорсезе

Киану Ривз снова рискует вступить в опасную игру с дьяволом. 57-летняя звезда «Матрицы» ведет переговоры о съемках в предстоящем сериале стримингового сервиса Hulu.

Проект называется The Devil in the White city («Дьявол в белом городе»). Как сообщает издание Deadline, это будет высокобюджетная адаптация романа Эрика Ларсона 2003 года. Леонардо Ди Каприо купил права на экранизацию данной книги еще в 2010 году, в партнерстве с Мартином Скорсезе он хотел сделать полнометражный фильм, но в 2019-м они сменили намерения в пользу многосерийной версии.

По сюжету произведения, в 1893 году в Чикаго знакомятся двое мужчин: талантливый архитектор, стремящийся заявить о себе на весь мир, и обворожительный доктор, который устраивает в своем особняке оргии и пытки молодых женщин. История наполнена убийствами, загадками и страстными романами в антураже конца 19 века.

Если Ривз согласится участвовать, это будет его первая крупная роль в американском сериале. Ди Каприо и Скорсезе остаются продюсерами проекта.

