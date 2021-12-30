Режиссер рассказал о сюжете второго сезона «Игры в кальмара» и намекнул на третий

Ждете второй сезон «Игры в кальмара» от Netflix? Тут как раз ее режиссер Хван Дон Хек поделился деталями сюжета.

28 декабря постановщик принял участие в передаче корейского канала KBS и рассказал, что он ведет переговоры с Netflix не только о втором, но и о третьем сезоне шоу.

«Я думаю, что мы скоро придем к какому-то решению, — цитирует режиссера корейский портал Naver. — Мы знаем, что многие люди ждут продолжения, поэтому все упорно работаем, чтобы подготовиться к следующему сезону с позитивным прогнозом».

В центре сюжета вновь окажется главный герой первого сезона Сон Ки Хун, поклявшийся разоблачить организаторов жесткой игры. Он повстречает множество новых персонажей на своем пути, так как большинство старых отправились на тот свет.

«Основная сюжетная линия второго сезона будет рассказом о людях, которых встречает Ки Хун, и людях, за которыми он гонится», — сказал Хван Дон Хек.

Представители Netflix, в свою очередь, отметили, что возможность растянуть историю на три сезона действительно обсуждается, но конкретных договоренностей пока нет.

Напомним, корейский сериал «Игра в кальмара», вышедший в сентябре 2021 года и ставший очень популярным во всем мире, рассказывает о бедняках и должниках, которые ради большого денежного приза участвуют в состязании, где цена проигрыша — жизнь.

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