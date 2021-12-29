«Очень не хотелось»: Миранда вполне могла отказаться от продолжения «Секса в большом городе»

Актриса Синтия Никсон не хотела сниматься в новом сериале, если он не претерпел бы изменений.

Саманта (актриса Ким Кэттролл), как мы знаем, не вернулась в продолжении сериала «Секс в большом городе» под названием «И просто так».

Однако новый проект вполне мог остаться и без Миранды. В новом интервью актриса Синтия Никсон отметила, что тоже не горела желанием возвращаться во франшизу.

«Это было очень тяжелое решение. Я действительно не думала, что собираюсь это сделать, мне очень не хотелось», — цитирует 55-летнюю актрису издание Herald Sun.

У Синтии случилось несколько долгих разговоров с коллегами по съемочной площадке Сарой Джессикой Паркер, Кристин Дэвис, а также сценаристом Майклом Патриком Кингом, прежде чем она решилась присоединиться к проекту. Они поддержали ее стремление внести больше разнообразия в актерский состав.

«Я была потрясена тем, как все слушали и как мы работали сообща, чтобы не только отремонтировать старый дом, но и построить совершенно новый — в котором были бы и мы, и новые персонажи», — продолжает Синтия. «Нашим персонажам 55 лет, значит, они в менопаузе. А менопауза — это тема для многих шуток, и, безусловно, она имеет свои неприятные аспекты. Но это время, когда женщины десятилетиями заботились о других людях, а теперь снова могут сосредоточиться на себе: «Кто я? Кем я хочу быть?»

Никсон отметила, что оригинальный «Секс в большом городе» нередко игнорировал вопросы расовой и гендерной принадлежности, но она все равно благодарна ему за подаренную карьеру. В то же время ей пришлось сыграть немало ролей, чтобы отойти от своей Миранды и перестать ассоциироваться у зрителей с одним персонажем.

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