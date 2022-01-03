«Властелин колец», «Дом дракона» и другие громкие сериалы 2022 года

Мы уже знаем, за просмотров каких эпизодов вы проведете время в наступившем году!

«Почка»

Дата выхода: 1 января 2022 года

Где смотреть: KION

Любовь Аксенова предстает в роли инспектора пожарной службы Натальи Кустовой, которая готова на все ради собственной выгоды. Ей кажется, что в жизни абсолютно все можно купить, пока вдруг она не сталкивается со сложной жизненной ситуацией. Наталье срочно нужна почка, дать которую может только кровный родственник…

Также в ролях Николай Фоменко, Ирина Розанова и другие классные актеры.

«Эйфория-2»

Дата выхода: 9 января 2022 года

Где смотреть: HBO

Продолжение мегапопулярного сериала о сложной жизни подростков с красавицей Зендеей в главной роли проблемной девушки Ру Беннетт. Фанаты ждали второго сезона с 2019 года, когда вышел первый. И вот, наконец, дождались.

Судя по трейлеру, во втором сезоне переживать придется буквально за всех героев, а не только за Ру. Кстати, она ведь повзрослела, как и ее проблемы!

«Пэм и Томми»

Дата выхода: 2 февраля 2022 года

Где смотреть: Hulu

История жизни скандально знаменитой парочки — актрисы Памелы Андерсон и музыканта Томми Ли. В 1995 году после медового месяца Пэм и Томми общественности стало доступно их интимное видео, за которое ушлые предприниматели требовали деньги.

Главные роли исполнили Лили Джеймс и Себастьян Стэн и многие хотя посмотреть, насколько хорошо им удалось вжиться в роли нетривиальных влюбленных.

«Очень странные дела — 4»

Дата выхода: лето 2022 года

Где смотреть: Netflix

Про этот популярный продукт студии Netflix рассказывать, скорее всего, никому не надо. Несколько подростков из небольшого американского города сталкиваются с неизведанным и опасным в 80-е годы.

К четвертому сезону ребята уже, конечно, подросли. А также друзья разделились. Что будет дальше? Загадка! Главное, что все основные юные актеры остались в составе.

«Властелин колец»

Дата выхода: 2 сентября 2022 года

Где смотреть: Amazon

Приквел «Властелина колец», которого очень ждут все поклонники Толкиена. Все держится в строжайшем секрете, но уже известно, что события будут происходить в Средиземье за тысячи лет до событий основного фильма и «Хоббита».

Съемки, как обычно, проводились в Новой Зеландии, и, по некоторым данным, первый сезон обошелся в полмиллиарда долларов — рекорд для сериального производства!

«Корона-5»

Дата выхода: ноябрь 2022 года

Где смотреть: Netflix

В 2022 году ждем уже пятый сезон сериала о британской королевской семье. По традиции, в проекте опять поменяют артистов, играющих основные роли.

Вместо Оливии Колман играть Елизавету II теперь будет звезда «Аббатства Даунтон» Имелда Стонтон. А вместо Хелены Бонэм Картер в образе принцессы Маргарет предстанет Лесли Мэнвилл («Малефисента»). В роли принца Чарльза — Доминик Уэст, принцессы Дианы — Элизабет Дебики.

«Дом дракона»

Дата выхода: 2022 год

Где смотреть: HBO

Еще один приквел легендарного проекта в нашем списке. На этот раз сюжет расскажет о том, что случилось в доме Таргариенов за 200 лет до действия «Игры престолов».

Итак, члены семьи из Валирию отправляются на запад, а там, как несложно догадаться, много не ладящих между собой королевств.

«Без правил»

Дата выхода: 2022 год

Где смотреть: Premier

Бизнес-леди Ольга Лебедева (Елизавета Боярская) неожиданно стала владелицей заброшенного пионерского лагеря. Который был никому не нужен до обнаружения в его окрестностях дорогих минеральных вод. В итоге героине придется разбираться с криминальным авторитетом.

Компанию Боярской составляют Гоша Куценко, Александр Робак и другие.

«Оби-Ван Кеноби»

Дата выхода: 2022 год

Где смотреть: Disney+

А этот проект очень ждут поклонники «Звездных войн». Создатели обещают, что сериал будет связан с легендарной киновселенной больше, чем уже вышедший «Мандалорец».

Действие развернется между картинами «Месть ситхов» и «Новая надежда». В главных ролях — Юэн МакГрегор, Хейден Кристенсен и Джоэл Эдгертон.

«Алиса не может ждать»

Дата выхода: 2022 год

Где смотреть: Start

Пятнадцатилетняя девочка Алиса (Елизавета Ищенко) узнала тайну, которую близкие скрывали от нее много лет: скоро она станет незрячей…

Приятный бонус — маму девочки играет блистательная Анна Михалкова. Режиссер — Наталия Мещанинова, снявшая «Обычную женщину» с той же Михалковой.

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