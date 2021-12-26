«Зрители злились на нас»: Динклэйдж рассказал, почему провалился финал «Игры престолов»

После того, как зрители, да и некоторые актеры, в пух и прах раскритиковали финал сериала «Игра престолов», у завершения эпической саги появился защитник.

Речь идет об актере Питере Динклэйдже, сыгравшем маленького да удаленького Тириона Ланнистера. В новом интервью для New York Times он коснулся болезненной темы «неудачного» финала шоу.

«Они хотели, чтобы симпатичные белые люди вместе уехали в закат, — иронично прокомментировал актер недовольство зрителей. — Между прочим, все это вымысел. Там даже драконы есть. Шоу разрушает то, что вы о нем думаете, и это то, что мне нравится в нем. Да, это называлось «Игра престолов», но в конце, когда люди подходили ко мне на улице, они спрашивали только: «Кто будет на троне?» Я не знаю, почему это было так важно, потому что в действительности шоу представляло собой больше, чем это».

Но у критики последнего сезона сериала есть и другая, более прозаичная причина, считает Динклэйдж.

«Я думаю, причина того, что финал вызвал некоторую негативную реакцию, в том, что зрители злились на нас за то, что мы расстались с ними. Мы уходили из эфира, и они больше не знали, что им делать со своими воскресными вечерами. Они хотели большего, поэтому отреагировали на это так», — сказал актер.

Напомним, что американский канал HBO уже почти готов порадовать зрителей новым сериалом по вселенной «Игры престолов». А автор книг Джордж Мартин который год никак не может дописать финальный роман, в котором будет настоящая концовка этой истории.

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