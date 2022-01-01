Сериалы 2021 года с высоким рейтингом, которые вы могли пропустить

Ушедший год подарил нам немало захватывающих новинок, вспомним некоторые из них. А вдруг вы что-то из этого еще не видели?

В таком случае новогодние каникулы — лучшее время, чтобы восполнить пробелы. Итак, поехали!

«Вампиры средней полосы»

Страна: Россия

Жанр: комедия, фэнтези



Рейтинг на Кинопоиске 8,2

Только представьте себе, что было бы, если в России жили вампиры. Да-да, те самые кровопийцы, которые живут вечно. Они бы работали врачами и полицейскими, объединялись бы друг с другом и придумывали, как наиболее безопасно пить кровь.

Вот этому и посвящен сериал 2021 года, в котором главного вампира Святослава Вернидубовича непревзойденно сыграл Юрий Стоянов. А его главного антагониста — главу общества «хранителей» — блистательная Татьяна Догилева.

«Мейр из Исттауна»

Страна: США



Жанр: детектив, драма



Рейтинг на Кинопоиске 8,2

Блистательная Кейт Уинслет спродюсировала сериал и сыграла в нем главную роль. В небольшом городке в Пенсильвании живет женщина-полицейский Мейр Шиэн, которая разбирается с проблемами в личной жизни и расследует очень сложное дело.

Серьезный фильм о женщинах и различных потерях. Многих порадовал Гай Пирс, который вновь выступил в роли поклонника героини Уинслет.

«Медиатор»

Страна: Россия



Жанр: триллер, драма



Рейтинг на Кинопоиске 8,1

Модный в последнее время актер Андрей Бурковский играет профессионального переговорщика Андрея Павлова, который может склонить любого к своей точке зрения.

Павлов помогает раскрывать преступления, бороться с терроризмом, а заодно влюбляется в представительницу МВД Марию Русанову (Юлия Пересильд).

«Засланец из космоса»

Страна: США



Жанр: комедия, фантастика



Рейтинг на Кинопоиске 8,0

Добрый комедийный сериал про пришельца, который вынужден притворяться человеком. Засланец из космоса занял тело врача в маленьком городке в Колорадо.

Проект понравится поклонникам сериалов «2,5 человека» и «Как я встретил вашу маму». Да и исполнитель главной роли Алан Тьюдик здесь очень хорош.

«Локи»

Страна: США



Жанр: боевик, фэнтези



Рейтинг на Кинопоиске 7,7

Мифический брат Тора давно заслуживал своего сериала и вот, наконец, в 2021 году он появился.

Локи (Том Хиддлстон) попадает в неизвестную организацию «Управление временными изменениями» и совершает скачки во времени, меняя все вокруг. Для любителей супергероев и не только.

«За час до рассвета»

Страна: Россия



Жанр: детектив, драма

Рейтинг на Кинопоиске 7,5

Послевоенное время. Капитан Денис Журавлев (Андрей Бурковский) идет служить в милицию в подчинение к майору Шумейко по прозвищу Сатана (Константин Хабенский). В это время городе появляется банда под предводительством товарища по прозвищу Клещ, поэтому нашим героям нужен нетривиальный подход и особый план.

Сериал привлекает хорошо воссозданной атмосферой 40-х годов и отличным кастом. Кроме упомянутых Бурковского и Хабенского, играют Артур Смольянинов, Артур Ваха, Агния Дитковските и многие другие.

«Игра в кальмара»

Страна: Южная Корея



Жанр: драма, триллер



Рейтинг на Кинопоиске 7,5

Разве есть еще человек, который не видел «Игру в кальмара» или хотя бы не знает, о чем этот сериал? Хотя если на планете есть еще люди, не знакомые с «Игрой престолов», то ничего не знающие про этот корейский хит 2021 года тоже найдутся.

Итак, в центре сюжета жестокие игры на выживание с огромным призом. Среди игроков — разные герои, которым по тем или иным причинам страшно нужны деньги. Посмотрим, как далеко главный герой и его сотоварищи готовы зайти в борьбе за свой куш.

«Пищеблок»

Страна: Россия



Жанр: фантастика



Рейтинг на Кинопоиске 7,3

Захватывающая история про пионерский лагерь «Буревестник» в 1980 году. Здесь во время олимпийской смены происходят странные события и некоторые ребята ведут себя совсем не так, как обычно.

Сериал по роману Алексея Иванова понравится не только любителям его творчества, но и всем ностальгирующим по советскому прошлому, а также поклонникам рассказов про потусторонних существ.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.