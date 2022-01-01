Сериалы 2021 года с высоким рейтингом, которые вы могли пропустить

В таком случае новогодние каникулы — лучшее время, чтобы восполнить пробелы. Итак, поехали!
«Вампиры средней полосы»
Страна: Россия
Жанр: комедия, фэнтези
Рейтинг на Кинопоиске 8,2
Только представьте себе, что было бы, если в России жили вампиры. Да-да, те самые кровопийцы, которые живут вечно. Они бы работали врачами и полицейскими, объединялись бы друг с другом и придумывали, как наиболее безопасно пить кровь.
Вот этому и посвящен сериал 2021 года, в котором главного вампира Святослава Вернидубовича непревзойденно сыграл Юрий Стоянов. А его главного антагониста — главу общества «хранителей» — блистательная Татьяна Догилева.
«Мейр из Исттауна»
Страна: США
Жанр: детектив, драма
Рейтинг на Кинопоиске 8,2
Блистательная Кейт Уинслет спродюсировала сериал и сыграла в нем главную роль. В небольшом городке в Пенсильвании живет женщина-полицейский Мейр Шиэн, которая разбирается с проблемами в личной жизни и расследует очень сложное дело.
Серьезный фильм о женщинах и различных потерях. Многих порадовал Гай Пирс, который вновь выступил в роли поклонника героини Уинслет.
«Медиатор»
Страна: Россия
Жанр: триллер, драма
Рейтинг на Кинопоиске 8,1
Модный в последнее время актер Андрей Бурковский играет профессионального переговорщика Андрея Павлова, который может склонить любого к своей точке зрения.
Павлов помогает раскрывать преступления, бороться с терроризмом, а заодно влюбляется в представительницу МВД Марию Русанову (Юлия Пересильд).
«Засланец из космоса»
Страна: США
Жанр: комедия, фантастика
Рейтинг на Кинопоиске 8,0
Добрый комедийный сериал про пришельца, который вынужден притворяться человеком. Засланец из космоса занял тело врача в маленьком городке в Колорадо.
Проект понравится поклонникам сериалов «2,5 человека» и «Как я встретил вашу маму». Да и исполнитель главной роли Алан Тьюдик здесь очень хорош.
«Локи»
Страна: США
Жанр: боевик, фэнтези
Рейтинг на Кинопоиске 7,7
Мифический брат Тора давно заслуживал своего сериала и вот, наконец, в 2021 году он появился.
Локи (Том Хиддлстон) попадает в неизвестную организацию «Управление временными изменениями» и совершает скачки во времени, меняя все вокруг. Для любителей супергероев и не только.
«За час до рассвета»
Страна: Россия
Жанр: детектив, драма
Рейтинг на Кинопоиске 7,5
Послевоенное время. Капитан Денис Журавлев (Андрей Бурковский) идет служить в милицию в подчинение к майору Шумейко по прозвищу Сатана (Константин Хабенский). В это время городе появляется банда под предводительством товарища по прозвищу Клещ, поэтому нашим героям нужен нетривиальный подход и особый план.
Сериал привлекает хорошо воссозданной атмосферой 40-х годов и отличным кастом. Кроме упомянутых Бурковского и Хабенского, играют Артур Смольянинов, Артур Ваха, Агния Дитковските и многие другие.
«Игра в кальмара»
Страна: Южная Корея
Жанр: драма, триллер
Рейтинг на Кинопоиске 7,5
Разве есть еще человек, который не видел «Игру в кальмара» или хотя бы не знает, о чем этот сериал? Хотя если на планете есть еще люди, не знакомые с «Игрой престолов», то ничего не знающие про этот корейский хит 2021 года тоже найдутся.
Итак, в центре сюжета жестокие игры на выживание с огромным призом. Среди игроков — разные герои, которым по тем или иным причинам страшно нужны деньги. Посмотрим, как далеко главный герой и его сотоварищи готовы зайти в борьбе за свой куш.
«Пищеблок»
Страна: Россия
Жанр: фантастика
Рейтинг на Кинопоиске 7,3
Захватывающая история про пионерский лагерь «Буревестник» в 1980 году. Здесь во время олимпийской смены происходят странные события и некоторые ребята ведут себя совсем не так, как обычно.
Сериал по роману Алексея Иванова понравится не только любителям его творчества, но и всем ностальгирующим по советскому прошлому, а также поклонникам рассказов про потусторонних существ.
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