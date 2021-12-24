Кирилл Нагиев, Катерина Шпица и Наталья Бардо снялись в новогоднем эпизоде сериала «Зема»

31 декабря на стриминговых сервисах появится новогодний спецэпизод сериала «Зема» — про четких пензенских пацанов.

По сюжету, герой картины Макс, сидя на нарах, вспоминает случай, когда подготовка к Новому году перевернула всю его жизнь. Тогда, зарабатывая себе на праздник, он решил переквалифицироваться из грузчика в Деда Мороза и ходить по квартирам, поздравляя детишек. Хороший заработок, особенно если учесть, что в партнерши дают очаровательную Снегурочку. Вот только «внучка волшебника» перебрала во время праздника, и главному герою пришлось нарядить в девушку своего друга Гуся.

Параллельно развивается история Земы, Тяпы и Сундука. Зарабатывая себе на новую машину, братки придумали торговать елками, правда, пилят они их незаконно в ближайшем лесу. И вот друзья поехали за новой партией, а нашли двух проституток, убегающих от вооруженного сутенера и обнаглевших клиентов из Москвы.

А далее эти две истории пересекутся, и зрители увидят немало безумств, на которые герои согласятся ради денег, как будто попали в «Игру в кальмара».

Специальный эпизод будет называться «Зема 3. Новогодний замес». Его создатели просят не повторять увиденное на экране во время вашего праздника, так как «все трюки выполнены профессиональными пацанами».

В картине снялись Никита Кологривый, Кирилл Нагиев, Катерина Шпица, Наталья Бардо, Александр Демидов, Владимир Сычев и Борис Дергачев. Премьера состоится 31 декабря на видеосервисах «Кинопоиск», Premier, Wink и More.tv.

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