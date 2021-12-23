Он тоже кровосос? Максим Галкин появится в новогоднем эпизоде «Вампиров средней полосы»

23 декабря видеосервис Start опубликовал трейлер новогоднего эпизода своего сериала «Вампиры средней полосы».

Из ролика становится понятно, что живущие много лет в Смоленске вампиры давно не празднуют Новый год и другие людские праздники. Но этой зимой дед Слава (Юрий Стоянов) попал в ДТП и случайно обратил сбитого юношу, которого теперь нужно ввести в общество культурных кровососов. Ради парня вампиры даже елку готовы нарядить.

Трейлер показал, что в новогоднем шоу будут драки с суперсилой, постельная сцена, а еще главные герои поедут в гости в замок Максима Галкина. Там телеведущий угостит их баночкой чего-то, что может оказаться то ли кровью, то ли компотом. Неужели нам намекают, что муж Аллы Пугачевой — тоже вампир?

Премьера спецэпизода состоится на Start перед Новый годом — 29 декабря.

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