Громкие премьеры федеральных телеканалов на 2022 год

В новом году нас ждет масса интересных премьер – это и шоу, и сериалы. Федеральные каналы, как всегда, постарались удивить. А теперь обо всем по порядку…

Первый канал

В новом сезоне главный канал страны покажет массу интересных сериалов. В первую очередь, это «Собор», в котором снялись Светлана Иванова, Александр Балуев, Юлия Снигирь, Максим Аверин, Ян Цапник, Юрий Чурсин и многие другие. Фильм про времена Петра I.

«Цыпленок жареный» — действие сериала будет происходить весной 1921 года. Введение НЭП начинает стремительно менять обескровленный войнами и революцией Петроград. На набережных появляются хорошо одетые люди и, как следствие, гопники, спешащие отнять у них деньги. Начинается беспредел.

«Триггер-2» расскажет о психологе, который лечит пациентов провокациями, выталкивая человека из зоны комфорта. «Мажор-4»: Следователь Виктория все же погибает, а Соколовский – нет. Мажор узнает, что именно он – отец ее дочери Сони, и удочеряет девочку, отобрав опеку у Вани и Ани (сестры Вики). Но они не собираются просто так отдавать Соню, ставшую им родной.

Канал «Россия 1»

В сериале «Надвое» снимутся самые востребованные актеры нашего кинематографа — Данила Козловский и Александр Петров. Это история о конфликте чувств и разума.

Исторический сериал «Елизавета», главную роль в котором исполнила Юлия Хлынина. Елизавете было всего 16, когда Петр решил оставить на нее огромную империю. Судьбоносное решение становится проклятьем для венценосной особы.

Девятый сезон «Склифосовского» — это продолжение медицинской драмы о хирурге Олеге Брагине. Съемки нового сезона начались в декабре 2020 года. Учитывая народную любовь и достойные рейтинги, зрители надеются на то, что вскоре увидят свежие серии.

ТНТ

В 2022 году ТНТ планирует развлекать зрителей проектами «Я тебе не верю» с Азаматом Мусагалиевым и Денисом Дороховым, музыкальным шоу LAB певца и композитора Антона Беляева, возвращением суперхита «Холостяк», а также продолжениями шоу «Звезды в Африке», «Музыкальная интуиция» и «Новые танцы».

Кроме того, нас ждут продолжения сериалов «Реальные пацаны», «Год культуры» с Федором Бондарчуком, «Отпуск» и «Девушки с Макаровым» с Павлом Майковым, а также «Милиционер с Рублевки» с Артемом Сучковым.

ТНТ также покажут новые сериалы. Это комедийный фильм «Исправление и наказание» с Анной Михалковой и Тимофеем Трибунцевым, «Телохранители» с Анатолием Журавлевым, «Стрим» с Денисом Власенко, «Вася-Праздник» с Ильей Глинниковым.

Новым спин-оффом обрастет популярная вселенная «Полицейского с Рублевки» — это будет сериал «Детективное агентство Игоря Мухича» с Романом Поповым.

«Пятница!»

«Сеструха»

Комедийный сериал с Ольгой Картунковой.

Владельца популярного столичного клуба внезапно сажают в тюрьму. Спасать бизнес от неминуемой потери брат поручает своей сестре — тюремному надзирателю из глубинки, с которой не общался много лет. Простой русской женщине, далекой от модной столичной жизни, придется выравнивать дела клуба и справляться с миром московского гламура.

«Альтер-Эго»

Вокальное шоу с цифровыми аватарами.

Это российская адаптация популярного американского шоу канала FOX. Музыкальное шоу, в котором на сцене вместо людей выступают их цифровые аватары и сражаются за победу. Никто из участников не ограничен возрастом или полом, в шоу смогут выступить те, кто боится сцены или недоволен своей внешностью. Вокалисты выйдут на сцену в образах мечты, которые придумают себе сами.

«Детектор»

Легендарный формат возвращается на телеэкраны. Игра, в которой нет места вранью. Российские звезды пройдут детектор лжи и ответят на острые вопросы. Смогут ли они остаться честными, чтобы выиграть денежный приз?

Ведущий — Марк Бартон

«Суббота!»

Канал «Суббота!» подготовил в новом году реалити «Осторожно, здоровье!». Это шоу с Ксенией Собчак о лучших и безопасных процедурах на рынке красоты и здоровья. В проекте примут участие эксперты из медицинской и бьюти-индустрии.

Также реалити ожидает мам, которые находятся на грани нервного срыва. В шоу «Доктор твоего счастья» за два дня психолог Марк Бартон, блогер Алексей Жидковский и профессиональные стилисты сделают из уставшей «хранительницы очага» уверенную и сексуальную девушку.

Сериал «Моя любимая Страшко» — известный формат «Дурнушки Бетти», который выходил в России под названием «Не родись красивой». Теперь проект пересняли в 2021 году. Ждем.

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