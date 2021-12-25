Кикабидзе и возвращение Артемьевой: что мы увидим в новом сезоне сериала «Сваты»

На телеэкраны после многолетнего перерыва возвращается всенародно любимый и абсолютно непотопляемый сериал «Сваты».

В 2013 году в эфир вышел последний на настоящий момент сезон «Сватов» — шестой. С тех пор многое изменилось, прежде всего в политической плоскости. И производство новых «Сватов» заморозили.

Потом начали снимать на Украине и в Белоруссии, потом работу прервала пандемия, и вот наконец проект досняли в Грузии, смонтировали и приготовили к выходу в эфир. 20 декабря «Сваты-7» вышли на украинском канале «1+1», а через неделю, 27 декабря, он стартует на канале «Россия 1».

В одной из серий появится легендарный Вахтанг Кикабидзе (в кадре с исполнителем роли Ивана Будько Федором Добронравовым).

Не обойдутся новые серии и без бабы Вали в исполнении народной артистки России Татьяны Кравченко (в кадре с Александром Феклистовым, который опять примерил образ Сан Саныча Берковича).

Вновь увидим мы добродушного и болтливого Митяя (Николай Добрынин), за которым по-прежнему будет присматривать любящая жена Лариса (Олеся Железняк).

Вопреки слухам о финансовом конфликте с продюсерами, продолжает работать в «Сватах» Людмила Артемьева, играющая Ольгу Ковалеву.

В новом сезоне мы увидим героев в молодости — сценаристы придумали перемещение во времени. Говорят, авторы даже «воскресят» Юрия Ковалева (Анатолий Васильев), скончавшегося в 4-м сезоне.

А еще нас ждет фантазия на тему «Кавказской пленницы», когда сваты поучаствуют в похищении невесты.

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