В жилище героев культового американского сериала «Друзья» обнаружились плакаты времен СССР

Создатели сериала присутствие в кадре советских плакатов объяснили, и объяснение это оказалось на удивление незатейливым.

Уходящий год дал зрителям шанс поностальгировать: в эфир вышел специальный эпизод легендарного сериала «Друзья», показ которого завершился 17 лет назад. Простенький на первый взгляд ситком о трех парнях и трех девушках, делящих о ну жилплощадь, можно пересматривать бесконечно и находить все новые очаровательные детали.

Некоторые из них нам особенно близки — речь о советских плакатах, украшающих жилище друзей и раз за разом попадающих в кадр. Неужели нам не померещилось? Нет, так и есть: американский ситком 90-х действительно изобиловал этими приветами из СССР.

В первом сезоне мы видим за спинами Росса (Дэвид Швиммер) и Чендлера (Мэттью Перри, слева) плакат с кенгуру в боксерских перчатках — это афиша выступлений выдающегося советского артиста цирка Владимира Григорьевича Дурова. Именно он, родственник всем известного дрессировщика Владимира Леонидовича Дурова, придумал и поставил на арене номер, в котором настоящий кенгуру на ринге, словно Мухаммед Али.

В том же первом сезоне на стене обнаруживается афиша спектакля «Физики» Ленинградского театра комедии.

В третьем сезоне в кадр попадает триптих «Культурная программа»: это гостеприимный плакат, обращенный к гостям Олимпиады-80 в Москве на трех языках: английском, французском и русском.

В четвертом сезоне за спиной Росса во время титров возникает мотивирующий советский плакат, призывающий сесть за парту: «Чтобы строить — надо знать, чтобы знать — надо учиться».

На протяжении 10 лет авторы прятали на заднем плане предметы и надписи, на которые должны были обратить внимание жители стран, в которых показывали «Друзей». То есть мы увидели эти плакаты, а, допустим, французы или итальянцы наверняка в кадре тоже разглядели что-то свое. Вот и все — простой маркетинговый прием, и никакого подвоха.

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