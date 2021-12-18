Шарлотта из «Секса в большом городе» пробовалась на роль Моники в «Друзьях»

Шарлотта из «Секса в большом городе» — актриса Кристин Дэвис – пробовалась на роль в другом культовом сериале «Друзья».

На днях 56-летняя артистка стала гостьей передачи The Late Late Show, где рассказала, что могла бы стать Моникой, если бы продюсеры не выбрали Кортни Кокс.

«Думаю, я была одной из примерно восьми тысяч девушек, которые читали диалоги для Моники, но Кортни Кокс заполучила ее, — вспоминает Дэвис. — В то время мы были (с Кокс – Прим. авт.) в одном классе йоги и обычно тусовались вместе. Остальные девушки были типа безработных актрис-официанток, и мы тусили после занятий». «Однажды Кортни сказала: «Привет, девчата. Вы хотите пойти со мной покупать машину? Мы подумали: «Вау, покупка машины!» Она сказала: «Я прошла в этот пилотный проект, и мне он очень нравится. Думаю, я собираюсь купить Porsche». Мы такие: «Ого, она реально это сделала?» Это были «Друзья», и они стартовали очень хорошо».

Напомним, что съемки «Друзей» начались в 1994 году, а история «Секса в большом городе» стартовала только в 1997-м. Однако Кристин Дэвис все-таки удалось появиться в популярном ситкоме вместе с Кортни Кокс – в 2000-м она снялась в одном из эпизодов в роли Эрин, случайной подружки Джоуи, которую Рэйчел и Фиби захотели сделать его постоянной девушкой.

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