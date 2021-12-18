Что было до Геральта: в Сети появился тизер сериала-приквела «Ведьмак: Происхождение»

Катрина расскажет о том, как появились ведьмаки.

17 декабря на Netflix вышел второй сезон фэнтези-сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом. Самые преданные фанаты франшизы посмотрели его залпом и в конце наткнулись на тизер следующего проекта по вселенной Сапковского.

Речь о сериале-приквеле «Ведьмак: Происхождение» (The Witcher: Blood Origin), который расскажет, как в описываемом мире вообще появились ведьмаки – охотники на чудовищ, усиленные мутагенами. Поклонники франшизы сразу же слили анонсирующее видео в YouTube.

Судя по трейлеру, основными персонажами шести серий приквела станут эльфы. За тысячу лет до приключений Геральта произошел катаклизм, названный Сопряжением сфер. Тогда в одном мире оказались заперты люди, эльфы и чудовища. Первые начали осваивать магию и истреблять вторых. Но обоим расам крайне важно было найти оружие против монстров. Им и стали ведьмаки.

В ролике засветилась 59-летняя актриса Мишель Йео («Крадущийся тигр, затаившийся дракон», «Мемуары гейши», «Шан-Чи и легенда десяти колец»), остальные актеры малоизвестны. А вот Джейсон Момоа, которому пророчили главную роль, в нем так и не появился.

Сериал-приквел выйдет на Netflix в 2022 году, точная дата еще не названа.

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