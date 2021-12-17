Волк возненавидел Зайца из-за ревности: вышла первая серия нового «Ну, погоди!»

17 декабря студия «Союзмультфильм» опубликовала в YouTube первую серию долгожданного 3D-сериала «Ну, погоди! Каникулы» — нового взгляда на советскую классику в озвучке Гарика Харламова и Дмитрия Хрусталева.

Действие 7-минутного мультфильма происходит в луна-парке. Волк с первых же кадров начинает досаждать Зайцу и другим животным, но в этот раз его мотив абсолютно ясен. Дело в том, что хулиган положил глаз на косулю Улю. Стильная и спортивная девушка явно приглянулась зубастому, но ей больше импонирует культурный и позитивный Заяц. Не стоит труда догадаться, что безграничная ненависть Волка в новом сериале строится на банальной ревности.

Отметим, что в этой версии персонажи говорят больше слов, чем в старом «Ну, погоди!». Финальная фраза Волка является не единственным диалогом в сценарии.

Также в парке аттракционов, в котором веселятся персонажи, можно найти много американских элементов. Очевидно, что сериал адаптировали для интернационального зрителя, ведь ранее отмечалось, что создатели видят в нем международный потенциал.

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