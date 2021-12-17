За чеканную монету: вышел второй сезон сериала «Ведьмак»

17 декабря в онлайн-кинотеатре Netflix состоялась премьера второго сезона фэнтези-сериала «Ведьмак» с Генри Кавиллом в главной роли.

Он состоит из восьми серий. Основой для них стали романы Анджея Сапковского «Кровь эльфов» и «Час презрения», а также один рассказ из сборника «Меч предназначения».

В отличие от первого сезона, где был достаточно рваный таймлайн, и зрителям, не читавшим книги, трудно было разобраться в происходящем, новые серии поддерживают более стройную временную цепочку.

Главные персонажи Цири и Геральт наконец встретились, и теперь ведьмак обучает юную княжну, как ей защититься от врагов. На фоне этой маленькой истории в мире разгорается война, в которую втянуты короли, чародеи, шпионы, эльфы и, конечно же, чудовища.

Напомним, первый сезон вышел в конце 2019 года и вызвал большой ажиотаж, ведь кроме поклонников книг Сапковского в мире существует немало фанатов компьютерной игры «Ведьмак». Среди них был и Генри Кавилл, который с большим энтузиазмом принял на себя роль беловолосого охотника на чудовищ.

Кстати, ранее 38-летний актер получал гонорар около 400 тысяч долларов за эпизод в данном сериале. А недавно издание The Hollywood Reporter поделилось слухом, что доход звезды увеличился до миллиона за одну серию.

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