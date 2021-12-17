Анна Ардова и Алексей Серебряков покажут силу семьи в новом сериале

Онлайн-кинотеатр Kion объявил о начале съемок своего оригинального сериала «Сын». Это криминальная драма от режиссера Николая Хомерики, посвященная силе родительской любви.

По сюжету группа террористов похищает молодого врача-ветеринара из Москвы из греческого отеля и увозит его в Сирию. Мать похищенного не может добиться помощи у властей, и ей приходится обратиться к отцу парня, который даже никогда не видел своего сына. Вместе бывшие любовники отправляются в чужую страну и, рискуя собой, ищут не только своего ребенка, но и новый смысл жизни.

В картине играют Анна Ардова, Алексей Серебряков, Глеб Калюжный, Нино Нинидзе, Дмитрий Чеботарев и другие актеры. В итоге должен получиться остросюжетный сериал в жанре роуд-муви, повествующий о том, что такое настоящая семья.

Премьера состоится в онлайн-кинотеатре Kion в 2022 году, а затем сериал покажут в эфире канала НТВ.

«В текущей ситуации закрытых границ и сложности передвижения нам удалось обеспечить проекту международную географию съемок и собрать на площадке сильнейший актерский ансамбль во главе с Алексеем Серебряковым. Артисты воплотят на экране героев серьезной драмы, в основу которой легла современная жизнь. Особенная гордость для нас, что режиссером проекта выступает один из сильнейших мастеров своего дела — Николай Хомерики, каждый проект которого становится кинособытием», — говорит генеральный продюсер канала НТВ Тимур Вайнштейн. «Это смелое высказывание, взгляд на новую реальность. История обычной женщины, попавшей в ситуацию, в которой сегодня может оказаться каждая мать. Рассказ про удивительную силу материнской любви, побеждающей зло и жестокость окружающего мира», — добавила генеральный продюсер сериала Наталья Лазарева.

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