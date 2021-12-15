Потомок декабриста поблагодарил создателей фильма «Союз Спасения» и нового сериала

В 2022 году выйдет сериал «Время гнева», который всесторонне расскажет о событиях 1825 года.

14 декабря Кристофер Муравьев-Апостол — потомок знаменитого декабриста — принял в своей родовой усадьбе в Москве актеров и создателей сериала «Время гнева», который выйдет в 2022 году в онлайн-кинотеатре Kion и на Первом канале.

Встреча прошла в годовщину декабристского восстания. Муравьев-Апостол специально приехал в Россию, чтобы поблагодарить создателей фильма «Союз Спасения» и нового сериала, который рассказывает полную историю декабристов.

Ранее он предоставил свой особняк на Старой Басманной для съемок проекта. И вот группа киношников снова собралась в нем. Гостями вечера стали Леонид Бичевин, Игорь Петренко, Александр Домогаров, Никита Высоцкий, Владислав Ветров, Даниил Воробьев, Павел Баршак, Кристина Бродская, Марина Коняшкина, Андрей Мартынов и другие актеры, а также проекта Константин Эрнст, Анатолий Максимов и Игорь Мишин.

Добавим, что сериал «Время гнева» имеет большой эпический размах и острый драматический сюжет. В нем использована компьютерная графика в новых для отечественной киноиндустрии масштабах.

Восемь эпизодов проекта станут доступны для просмотра на Kion весной 2022 года, после чего сериал покажут по Первому каналу.

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