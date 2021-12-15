Скучали по «Игре престолов»? В 2022 году выйдет российский фэнтези-сериал «Этерна»

14 декабря видеосервис «КиноПоиск» опубликовал тизер своего предстоящего фэнтези-сериала «Этерна». Картина выйдет с подзаголовком «Часть первая», намекающим на то, что зрителей ждет длинная сага. Возможно, даже сравнимая с «Игрой престолов».

Проект является экранизацией цикла фэнтези-романов русской писательницы Веры Камши «Отблески Этерны». В нем пять больших книг и есть еще последняя, которая не издана до конца (привет Джорджу Мартину!).

Действие романов происходит в мире под названием Кэртиана, которому грозит уничтожение извне. Однако для живущих в нем людей на первый план выходят политические интриги и семейная вендетта. Главные герои ведут борьбу против узурпаторов, захвативших власть в королевстве несколько веков назад. Все это происходит в обстановке, напоминающей Европу XVII века. В общем, готовьте клинки и заклинания — приключения начинаются!

Планируется, что у сериала будет пять сезонов. Съемки первого начались в 2020 году. В проекте были задействованы актеры Юрий Чурсин, Юлия Хлынина, Екатерина Волкова, Кирилл Зайцев, Андрей Смоляков, Вениамин Смехов и другие.

«КиноПоиск» начнет трансляцию первого сезона с 20 января 2022 года.

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