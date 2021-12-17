Даниил Страхов о сериале «Знахарь. Новые серии»: «Это камень, который тянет на дно»

На Первом канале выходит долгожданное продолжение сериала «Знахарь. Новые серии». Во втором сезоне доктора Павла Андреева (Даниил Страхов) ждут новые вызовы. Один из них – вернуть к нормальной жизни женщину, которая ощущает себя то восьмилетней, то четырнадцатилетней девочкой. И это не обыкновенная инфантильность, а действительно редкое заболевание. Teleprogramma.pro предлагает читателям узнать эту героиню, а также других персонажей проекта поближе.

Даниил Страхов: «Все, что дальше будет происходить с моим героем, — это отказ от самого себя»

Действие нового сезона происходит спустя шесть лет после предыдущего. Известный нейрохирург Павел Андреев, потерявший память в первых сериях, а затем восстановившийся после амнезии, работает в клинике своего тестя, счастлив в семейной жизни и воспитывает ребенка. Все идет своим чередом, пока однажды Павел не столкнется с новым сложным случаем в своей практике, который заставляет его забыть весь прежний опыт и заново переосмыслить свою жизнь.

По словам Даниила Страхова, сыграть потерю памяти, а значит и потерю себя и своей личности – действительно непростая задача. И на протяжении всего первого сезона его персонаж искал самого себя, стремясь вернуть свой мир, путаясь в осколках собственного сознания.

Как говорит актер, во втором сезоне происходит бескомпромиссное, жестокое событие, не оставляющее надежды что-то вернуть.

«Потеря семьи, близких — горе, с которым почти невозможно смириться. Сценаристы поставили очень сложную задачу передо мной и режиссером Ярославом Мочаловым. Я бы не стал называть это «магнитом», это камень, который тянет героя на дно и лишает желания жить, — поясняет Даниил Страхов. — По сути все, что дальше будет происходить с Андреевым, — это отказ от самого себя, то есть движение прямо противоположное желаниям героя в первом сезоне».

Кстати, в 2019 году Даниил Страхов получил премию «Звезда театрала» в номинации «Лучшая роль театрального актера в кино».

Елена Николаева: «Я ориентировалась на собственных детей»

Виолетта Корчина поступает в клинику, где работает Павел Андреев, с редким диагнозом — «синдром запертого человека» — отсутствие адекватной реакции на внешние стимулы при полном сохранении сознания и чувствительности. Пациентка находится в коме, но когда приходит в себя, вдруг начинает чувствовать себя ребенком то 8, то 14 лет.

Герой Даниила Страхова пытается понять, что же могло спровоцировать такую странную тяжелую травму у 26-летней девушки. И понимает, что ответ кроется в ее прошлом пациентки. А еще, что Виолетте может угрожать опасность…

По словам Даниила Страхова, он не мог поверить в то, что мозг частично способен заблокировать память, сделать «частичный откат системы». И актриса Елена Николаева, воплотившая образ Виолетты, благодаря своему актерскому мастерству сумела показать, как это бывает. Перед ней ставилась сложная задача – сыграть ребенка в теле взрослого человека, с которой она блестяще справилась.

Как рассказал Даниил, с Еленой он давно знаком, пересекался на разных пробах, приглашал ее сыграть леди Макбет в спектакле «Макбет». Поэтому актеры не тратили время на знакомство друг с другом, а понимали партнеров с полуслова.

«Не так-то и просто сыграть юный возраст. В моем случае получилась любознательная и быстрая на эмоции девочка, — признается Елена Николаева. — А ориентировалась я на собственных детей (Артемию сейчас 12 лет, а Веронике — девять), себя ребенком уже не так хорошо помню, а тут прям родные живые примеры».

Как в судьбе Павла Андреева снова появится Татьяна

Сестру Виолетты Наталью сыграла известная актриса Дарья Урсуляк. Именно Наталья выдвигает версию, что травма Виолетты – это не просто роковое стечение обстоятельств, а за ней может стоять попытка убийства. Девушка начинает собственное расследование, которое приводит ее к некому бизнесмену и влиятельному спонсору клиники Корчину.

Кажется, что мужчина очаровывает всех окружающих своим обаянием и харизмой. Да и сама Наталья понимает, что тоже не устояла перед его чарами. Однако этот загадочный человек, роль которого сыграл питерский актер Сергей Яценюк, — совсем не тот, за кого себя выдает.

В новых сериях зрители снова встретятся и с Татьяной (Светлана Смирнова-Марцинкевич) – молодой женщиной, беззаветно любившей Павла Андреева, которая фактически спасла его, поверив в его лекарские способности. На этот раз Татьяне предстоит спасти Виолетту. Как же будут складываться отношения двух талантливых людей, верных своему делу, теперь?

Смотрите новый сезон сериала «Знахарь» по будням на Первом канале в 21:30!

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