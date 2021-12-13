Их дело — труба: вышел трейлер сериала «Два» — про парочку преступных сантехников

13 декабря онлайн-кинотеатр Kion опубликовал в Сети трейлер своего нового комедийного сериала «Два» — про приятелей-сантехников, возомнивших себя великими мошенниками.

Премьера проекта состоится 23 декабря. Главные роли исполнили Евгений Кулик и Алексей Кривеня.

Итак, два друга целыми днями чистят сливы, устраняют засоры, в общем, живут по уши в нечистотах. А им так хочется денег, уважения и радости для своих семей. И вот один из друзей начинает придумывать грандиозные планы по обогащению, а второй, подгоняемый своей требовательной женой, соглашается быть подельником.

Маленькое преступление оборачивается большими проблемами, а затем и вовсе превращается в боевик с погонями и перестрелками.

«Героям предстоит столкнуться с серьезными испытаниями, которые проверят их на прочность. А после того, как преступный мир захватит Леху и Жеку с головой, им нужно будет ответить на самый главный вопрос – как в этом бесчеловечном мире остаться людьми. Это история о моральных устоях, точнее о том, что от них сегодня осталось», — говорит исполнитель главной роли и соавтор сериала Евгений Кулик.

Добавим, что зрители Kion смогут посмотреть проект, как им удобно: в виде семи 10-минутных скетчей, либо в формате одного полнометражного фильма.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.