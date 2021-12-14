Съемки на iPhone и путешествие во времени: что осталось за кадром сериала «В раю мест нет»

С 15 декабря в онлайн-кинотеатре KION стартует новый оригинальный сериал «В раю мест нет». В главных ролях — Артем Ткаченко и Екатерина Вилкова, а в режиссерском кресле оказался постановщик «Коробки» и «На острие» Эдуард Бордуков.

Итак, чего же ждать от нового проекта? Teleprogramma.pro выяснила, о чем этот сериал и что осталось за кадром.

Пять в одном

Свежий проект линейки KION Originals — сериал «В раю мест нет» — это фантастика, приключения, детектив и мелодрама, а еще киносторис — пять в одном. История завязывается вокруг метеорита, который упал в лесах Карелии. Это не просто небесное тело, но и по-настоящему волшебный объект, он способен перенести человека в недалекое прошлое. В данном случае путешествие на машине времени ждет двух главных героев.

Зрители увидят полнометражный фильм, но снятый как сериал с короткими эпизодами по 10-15 минут.

«Наша история горизонтальная, поэтому ее можно в лучших традициях формата смотреть как полный метр целиком. При этом определенные драматургические заделы в истории есть, что позволяет ее раздробить на короткие эпизоды», — рассказывают продюсеры сериала.

Сценарий оказался интересен не только с позиции продюсирования, но и творческих задач, которые стояли перед актерами.

«Было заметно, что актеры на площадке полностью отдаются художественным образам, которые детально прописаны в сценарии. Подготовительный этап занял два месяца, а съемки не затянулись на большой период — группа работала вместе порядка 17 смен», — делятся подробностями в съемочной группе.

Путешествие по времени

Парадокс путешествий во времени команда решила с помощью изящных спецэффектов. При каждом скачке в историю, а их будет несколько, герои отдаляются от первоначальной точки их встречи все дальше и дальше. Но промежутки перемещения не такие большие — персонажи перемещаются всего на несколько месяцев в прошлое, так что специальный грим для омоложения не потребовался.

А вот для изображения нужной картинки (все-таки окружающий мир во время путешествия в пространстве должен трансформироваться) оператор проекта во время подготовительного этапа тестировал различные эффекты съемок. Первые кадры падающей воды, движущихся людей были сняты на iPhone, а после изображение было воспроизведено в режиме реверса. Некоторые эти наработки и хитрости использовались и во время съемок самого сериала.

Кстати, снимали проект в окрестностях Санкт-Петербурга, но на начальном этапе рассматривались более отдаленные уголки страны.

«Но было решено остановиться на Петербурге, потому что это очень романтичное место. В нем оказалось много фактурных видов, удалось добиться по-настоящему сочной картинки, несмотря на перманентную серость города», — рассказывает продюсер.

Часть съемок проходила в Финском заливе, но в местах минимально облагороженных любителями отдохнуть на природе. За счет этого эпизоды в заливе кажутся снятыми в обстановке, куда практически не ступала нога человека.

А где же метеорит?

К слову, самого метеорита, который дал старт путешествию главных героев, в кадре почти нет. Факт падения воспринимается зрителями как уже свершившийся, а персонажи Вилковой и Ткаченко бродят по раскуроченному лесу, пытаясь найти этот самый небесный объект.

Последствия лесного апокалипсиса создали с помощью искусственных декораций, так что ни одно деревце в процессе съемок не пострадало. А аномальная зона, в которую забрели герои, — это нечто подобное зоне измененной гравитации, какую могли наблюдать зрители фантастического фильма «Аннигиляция».

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