«Пойдите и сделайте лучше»: критика сериала «И просто так» разозлила Шарлотту

Шарлотта из «Секса в большом городе», 56-летняя актриса Кристин Дэвис просто шокирована комментариями зрителей о новом сериале «И просто так», в котором показана жизнь Кэрри Брэдшоу и ее подруг после 50 лет.

«Все хотят прокомментировать «за или против» или что-то еще о наших волосах, наших лицах, о том и о том. Уровень интенсивности просто шокировал, — говорит Кристин в новом интервью. — Я злюсь на это, но я не хочу постоянно злиться, поэтому не читаю комментарии, просто знаю, что они есть».

Актриса вспомнила, что ранее уже испытывала подобные эмоции. Например, когда СМИ чуть ли не каждую неделю писали о ее «грушевидной» фигуре.

«Буду откровенна, я думаю так: а не пошли бы вы к черту (в оригинале использовалось более грубое выражение. — Прим. авт.). К черту вас, народ, пойдите и сделайте лучше. Вы понимаете, о чем я?» — цитирует Дэвис журнал The Sunday Times Style Magazine. «Проблема социальных сетей в том, что ты не знаешь, чем занимаются эти люди. Ты о них ничего не знаешь. Они просто кидают в тебя бомбы. Это меня злит».

В том же интервью актриса рассказала о том, каково это — стареть в Голливуде. Отметим, что после 2012 года звезда «Секса в большом городе» нигде не снималась. Возвращение «постаревшей» версии сериала на экраны стало и ее возвращением.

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