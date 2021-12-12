«Чуть такой сюжет не профукали»: могла ли персиянка Фирузе хатун попасть в гарем султана Сулеймана

Точных исторических сведений о наложнице с таким именем или судьбой в архивах не нашли.

Джансу Дере появилась в третьем сезоне турецкого сериала «Великолепный век». И сразу же обзавелась целой армией поклонников. Однако преданные почитатели Хюррем султан обрушились с едкой критикой в адрес сценаристов. Многих раздражал тот факт, что по сюжету, султан Сулейман так заинтересовался персидской красавицей, забыв о своей любимой хасеки.

Фанаты недоумевали, как падишах мог коварно и бессовестно придать Хюррем султан, пусть и в угоду гаремным правилам. Султан Сулейман явно увлекся новой наложницей, но та оказалась не так проста. Во дворец в Стамбуле Фирузе хатун попала не случайно. По видимости, она по приказу шаха Тахмаспа должна была шпионить за султанской семьей. А что может быть проще, если девушку повели на халвет к султану.

После разоблачения Фирузе хатун признается, что действительно принадлежит к могущественной династии. После чего у султана Сулеймана остается только два пути: жениться на персиянке или навсегда отослать ее из дворца, что и предпочитает сделать падишах. Радости Хюррем султан не было придела, когда ее главную соперницу отправили в ссылку. Верный подданный султанши Рустем тут же передал эти сведения персидским шпионам и те, забрали Фирузе на родину.

Вот только интересная деталь, девушку на самом деле звали совсем по другому, а имя Фирузе она выбрала в качестве прикрытия. То есть, персидская наложница султана Сулеймана и правда была обычной шпионкой.

Кроме того, в гареме Фирузе хатун провела много лет. Но так и не подарила повелителю ребенка — долгожданного шехзаде. Скорее всего девушка принимала все необходимые меры для того, чтобы избежать нежелательных для нее последствий. Ведь появление ребенка навсегда привязало бы ее к султану. А в случае, если бы Фирузе хатун рассекретили, их бы ждала казнь.

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Многие поклонники сериала «Великолепный век» до сих пор гадают, существовала ли на самом деле Фирузе хатун, может быть она стала прообразом реальной девушки? Но никаких подлинных сведений на этот счет у историков нет. Они уверены, что Фирузе хатун это вымышленный персонаж, которого сценаристы придумали для того, чтобы внести интригу. Тем более, в каждом сезоне у Хюррем султан была соперница. В первом — Махидевран султан, во втором — принцесса Изабелла, в третьем — Фирузе хатун, ну а в четвертом — Назенин хатун.

Вот кстати, эта самая Назенин стала прообразом Мерзибе хатун, последней фаворитки султана Сулеймана, которой удалось покорить его сердце. Некоторые историки считают, что именно юная наложница стала утешением повелителя в его зрелые годы. Правда, Хюррем султан быстро избавилась от соперница. А следом и сама ушла из жизни, оставив безутешного султана Сулеймана без поддержки.

«Хюррем сгорала от ревности понапрасну?», «Оттяпать у Хюррем султана не вышло», «Чуть такой сюжет не профукали», «Фирузе отличалась от Хюррем, этим она и влюбила в себя султана», «Ну вполне естественно, что никакой Фирузе и в помине не было, ну какие еще шпионки во дворце у султана Сулеймана?? Что за сказки», — пишут фолловеры.

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