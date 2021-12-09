Мужское хозяйство в женских руках: в декабре стартует показ комедийного сериала «Сестры»

Это история о том, что борьба за наследство может не только разобщить семью.

С 24 декабря на видеосервисе Start начнется трансляция сериала «Сестры» — о том как три женщины пришли в мужской бизнес.

По сюжету, три сестры получили в наследство от отца автосервис и теперь вынуждены им управлять. Причем ранее родитель сам же и разобщил девушек, а сейчас они оказались в ситуации, когда крайне важно вспомнить, что такое родня. Ведь им достался коллектив из сорока консервативных мужчин рабочей профессии.

Главных героинь сыграли Ангелина Стречина («На районе», «Пищеблок», «Лев Яшин. Вратарь мечты»), Анна Котова-Дерябина («Шторм», «Аритмия», «Верность») и Лина Миримская («Цыпленок жареный», «Утомленные солнцем 2: Предстояние»). Также в проекте снялись Янина Студилина, Антон Филипенко, Николай Шрайбер, Артем Ткаченко, Георгий Дронов и Маша Лобанова.

«Проект понравился тем, что в нем нет плохих и хороших героев. Все персонажи не картонные, а настоящие, каждый со своей историей. Я играю Лену — мачеху сестер. Она всю жизнь была замужем за богатым человеком, но Лена не стереотипная блондинка, как может показаться на первый взгляд. Просто общество и «Инстаграм» диктуют ей, как должна выглядеть «жена олигарха». На самом деле она честная, открытая и решительная. После смерти мужа Лена кардинально меняет свою жизнь и окружение, она начинает работать и, наконец, находит себя. Думаю, моя героиня замотивирует многих зрительниц на работу, саморазвитие и любовь!» — говорит актриса Янина Студилина. «Сценарий сериала меня заинтересовал тонко выстроенной драматургией. Да, сходство с пьесой Антона Чехова «Три сестры» в нашем проекте не заканчивается только на именах главных героинь: как и в произведении писателя, в «Сестрах» персонажи могут спокойно пить чай или шампанское, а в этот момент рушатся их судьбы. Кроме того, в проекте существует баланс между драмой и комедией, что идеально для нашей истории, так как это добавляет ей реалистичности. В сериале мы говорим о серьезных и важных вещах: о любви, о семье, но происходит это как в жизни — немного глупо и нелепо», — добавляет режиссер проекта Илья Силаев.

Добавил, что сериал из 20 эпизодов был создан совместно с каналом СТС.

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