Режиссер сериала «Знахарь. Новые серии» Ярослав Мочалов: «Фильм снимали на основе реальных событий»

Главные роли в фильме исполнили Даниил Страхов (Павел Андреев), Елена Николаева (Виолетта), Сергей Яценюк (Корчин), Виталий Коваленко (Фетисов), Алексей Ведерников (Волокушин), Александра Мареева (Анна Забалкина) и другие.

О чем сериал

После событий первого сезона проходит шесть лет. Павел Андреев счастлив в семейной жизни, у них с Мариной подрастает сын. Его карьера нейрохирурга также идет в гору, он неоднократно подтверждает свою высочайшую квалификацию в сложнейших операциях.

Однако такое положение вещей устраивает далеко не всех, и, в первую очередь, нового коммерческого директора медицинского центра Фетисова. Тот проворачивает махинации с новым медоборудованием и обустройством VIP-этажа, и бескомпромиссное сопротивление Андреева мешает ему и очень влиятельным людям. В одночасье прежняя жизнь Павла трагически обрывается…

«Такие ситуации действительно случались»

В преддверии премьеры журналисты Teleprogramma.pro пообщались с режиссером сериала Ярославом Мочаловым — о том, что осталось за кадром проекта.

— В первой же серии герой Страхова нейрохирург Андреев теряет жену и ребенка. Проблема утраты близких — тема сложная…

— Мы все дошли уже до такого возраста, когда мы кого-то теряли. Может быть, мы переживали не так глобально. Хотя каждый раз — это все равно глобальное горе. Мы не хотели, чтобы кто-то увидел именно себя, мы не задаем зрителю вопроса: «А поступил бы ты так же?». Нет, мы рассказываем историю, и внутри нее вы можете найти какое-то отражение, а можете о чем-то задуматься, а можете где-то кому-то сопереживать. Но мы не хотели бы заставлять вас сопереживать.

— Героиня Виолетта, которую спасает Андреев, сначала находится в коме с «синдромом запертого человека», а затем чувствует себя маленькой девочкой. Такое действительно бывает?

— Такие ситуации действительно случались. Чаще всего это не физическая проблема, что вы не можете вспомнить себя и остановились на этом возрасте. Есть некое «якорное» событие, которое вас останавливает, и человек теряет память. Для того, чтобы вы «родились» дальше, вам надо дальше вспомнить. Дальше пройти тот путь, который вы уже проходили.

— Актрисе Елене Николаевой удалось сыграть человека во взрослом теле с ощущением ребенка?

— Лена была выбрана на эту роль, потому что она может чувствовать себя ребенком. Надо быть достаточно открытым человеком и спокойно на себя смотреть, и воспринимать себя достаточно глубоко.

Уникальная операция скрипачке

— В сериале много разных медицинских случаев и диагнозов, как и в прошлом сезоне. Работали ли на площадке консультанты?

— Фильм периодически снимали на основе реальных событий. Например, операция, которую делают скрипачке, в действительности существовала. Скрипачка не могла выступать из-за тремора правой руки, ей делают имплантацию глубинных электродов для стимуляции таламуса. Для того, чтобы не было нарушения слуховой функции, во время операции музыкант в сознании и играет на скрипке. Это должно именно так и делаться. Консультанты, конечно, были. Все они действующие нейрохирурги.

— В прошлый раз вы снимали в действующих больницах, с пандемией изменились съемки?

— Да, сейчас из-за пандемии пришлось снимать в декорациях.

— А оборудование какое-то новое было?

Да, мы пытались придумать. Аппарат трехмерного позиционирования — эта технология существует, она работает, используется. Есть вещи, которые мы для себя придумали в надежде, что у нас когда-нибудь появится такой тренажер. Вот аппарат, где нейрохирург Егоров тренируется перед операцией. Сейчас это фантастика, но медицина быстро развивается.

Смотрите сериал «Знахарь. Новые серии» на Первом канале с 13 декабря в 21.30.

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