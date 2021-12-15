«Очень непростые съемки»: Жуков и Лолита рассказали о закулисье сериала «Евгенич»

Артист смог убедить снять в проекте Лолиту, Ольгу Бузову, Даню Милохина, Niletto и Игоря Акинфеева. Последний даже спел несколько песен в кадре.

9 декабря на телеканале «Пятница!» стартует сериал «Евгенич» с Сергеем Жуковым в главной роли. В сериале также снялись Иван Охлобыстин, Владимир Сычев, Игорь Акинфеев, Ольга Бузова, Даня Милохин, Лолита Милявская, Дима Билан и многие другие.

Автором музыкальной комедии стал Сергей Жуков, тема ему близка: по сюжету музыкальный продюсер Евгенич, написавший все хиты 90-х, спустя 30 лет изгнания возвращается в шоу-бизнес.

Помогает ему в этом друг из лихих 90-х Виктор Ворохов, которого сыграл Владимир Сычев. Он приводит к продюсеру в подвал именитых клиентов.

Однако заклятый друг Евгенича — Антон Кассетов (Иван Охлобыстин) — совсем не рад такому камбэку. Он решает найти и уничтожить конкурента.

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Тополиный пух, жара, июль

Съемки проходили летом 2021 года. И если обычно для киношников проблемное время года – это зима, потому что порой даже оборудование отказывается работать в лютый мороз, то на этот раз приходилось бороться с тополиным пухом, которого в Москве полным-полно.

Первую студию Евгенича организовали на территории алкозавода «Кристалл». Но в этой локации постоянно происходили несчастья. После того, как бутафорскую квартиру затопило во второй раз, было решено не бороться с судьбой, а сменить место съемок.

В итоге квартиру-подвал Евгенича организовали в яхт-клубе. Эта студия специально строилась для сериала, а вот пилотные серии снимались в другом месте.

Летом у водички, конечно, благодать, но есть и свои минусы – это гидроциклы. Продюсерам приходилось буквально упрашивать отдыхающих, чтобы они немного повременили с водной прогулкой или перебрались на другой берег.

С одной стороны брак по звуку обеспечивали гидроциклы, с другой – самолеты, так как зона отдыха находится недалеко от аэропорта. И если отдыхающих можно было как-то уговорить минутку помолчать, то с самолетов какой спрос? Приходилось постоянно переснимать сцены и буквально «ловить» минуты тишины.

Привет из 90-х

Реквизит из 90-х, которого много в сериале, собирали по крупицам. Продюсеры были ответственны за общий антураж, а Сергей Жуков выбирал музыкальные экспонаты тех лет.

Музыкант и певец признается, что на трансформацию Сергея в Евгенича каждый день уходило не меньше часа и еще столько же, чтобы вернуться обратно.

«Но было между нами и кардинальное различие. Наверно в подполье на 30 лет я бы никогда не ушел. Но и на сцену с голой ж… тоже никогда не выскочил. У нас много общих черт, но Жуков и Евгенич – безусловно не одно и то же», — рассуждает артист.

Своего героя он называет «типичный динозавр из 90-х».

«Он персонаж для тех, кто помнит тамагочи, вкус «Кукуруки», сока «Зуко» и гриба в банке. С другой стороны, в нашем сериале снимается Милохин, Бузова, куча молодежи, блогеры… Это сериал для молодых, чтобы они увидели, как в 90-х люди писали песни на балалайке, чем кормили тамагочи… А еще сериал для женщин, потому что это про любовь», — говорит Сергей.

Помимо Бузовой и Милохина, в проекте задействована Лолита Милявская и артистка признается, что было нелегко!

«Это были очень непростые съемки. Они проходили в Подмосковье на 35-градусной жаре в ангаре, где хранятся очень дорогие лодки. Но только из любви к Сергею Жукову я готова была выдержать 10-часовые съемки на этой жаре. Пойду ли я в следующий сезон? Да я побегу, куда бы Сергей ни сказал! Даже если в следующий раз в павильоне будет ледник! Я буду смотреть все серии и сравнивать свою с другими. И ту песню, которую он написал мне, с теми, которые он написал Билану или Бузовой. И ни дай бог моя окажется хуже!» — эмоционально делится Лолита.

Десяток новых хитов

Собрав общие впечатления о проекте, мы решили задать несколько вопросов Сергей Жукову.

— Сергей, признайтесь честно – режиссер ругался?

— Режиссер на площадке кричал только «Мотор!» и «Тишина!», но не на меня. Во-первых, потому что оба наших режиссера – Кирилл Папакуль (который снимал 1-ю и 10-ю серии) и Саша Игудин (снимавший со 2-й по 9-ю) – отличные интеллигентные парни и классные режиссеры. Им не надо повышать голос на актеров, чтобы добиваться результата. А, во-вторых, не кричали на меня, потому что я все-таки не только актер, но и продюсер на этом сериале (смеется).

— Чем кормили на съемках? Сколько длилась рабочая смена?

— Если судить по длине смены, то актер Жуков – самый большой труженик в сериале. Помимо, собственно, съемочных смен, у меня было долгим «превращение» в Евгенича. А после смены час уходил на то, чтобы все это снять и превратиться обратно в Сережу Жукова.

Понимаю, что на съемках «Властелина колец» или «Игры престолов» на превращение в хоббитов, орков или Короля Ночи требовалось еще больше времени, но перевоплощение в Евгенича мне давалось тоже непросто

Кормили меня хорошо. По сюжету Евгенич должен все время оставаться таким круглым добродушным медвежонком. Поэтому худеть или садиться на диету мне было нельзя. Приходилось много и вкусно питаться.

— С кем из звезд, сыгравших в сериале, вы подружились после съемок, а с кем и до этого общались?

— У нас замечательный актерский состав. Гениальный Иван Иванович Охлобыстин. Чудесный актер и человечище Володя Сычев. Прекрасная молодежь – Рита Аброськина и Игорь Пиджаков. Мне приятно, что та же Рита частенько заезжает ко мне в офис, когда находится неподалеку. А с Володей мы можем элементарно созвониться и посоветоваться по тому или иному поводу. Я горжусь, что мне удалось уговорить сняться в сериале своих друзей – например, Игоря Акинфеева.

Игорь – не только мой близкий друг, но и крестный моей дочки. А я – его сына. Поэтому для меня большая честь, что он согласился еще и спеть. Я для него написал не одну, а целых 4 песни – регги, рэп, шансон и настоящую футбольную кричалку, которую, уверен, скоро будет скандировать весь стадион на матчах ЦСКА.

Вообще, наш сериал музыкальный. Для него написано больше десятка новых песен. По сюжету в каждой серии Евгенич пишет по хиту для звезды. Кроме Игоря Акинфеева песни получили Ольга Бузова, Миша Галустян, Дима Билан, Лолита, Даня Милохин, Niletto, Клава Кока и не только.

Смотрите «Евгенич» на телеканале «Пятница!» с 9 декабря в 21:00. Сразу 4 новых серии.

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