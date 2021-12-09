«Миллиарды-6», «Это мы — 6» другие ожидаемые сериалы января

Чем еще заняться в новогодние праздники? Правильно, отдыхать и смотреть сериалы. Мы сделали подборку самых ожидаемых, на наш взгляд, сериалов января. Возможно, какие-то вы ждете.

«Вокруг света за 80 дней»

Актеры: Дэвид Теннант, Леони Бенеш, Ибрагим Кома, Энтони Флэнеган, Шивани Гаи, Файкал Элькихель, Чарли Хэмблетт, Ризель Янук, Свен Райгрок, Уолтер Ван Дайк и другие.

Жанр: фантастика

Этот сериал снят по знаменитой книге писателя Жюля Верна. Искатель приключений Филеас Фогг спорит с товарищами, что за 80 дней облетит на воздушном шаре вокруг Земли. А чтобы поспеть вовремя и не проиграть, Фоггу приходится использовать разные причудливые приспособления

Дата выхода: 2 января

Где смотреть: BBC Television Centre

«911: Одинокая звезда», 3 сезон

Актеры: Роб Лоу, Лив Тайлер, Ронен Рубинштейн, Джулиан Уоркс, Наташа Карам, Джим Пэррак, Марк Елиас, Сьерра Эйлина МакКлейн, Омар Лейва, Хуан Альфонсо и другие.

Жанр: драма, боевик

Опытный нью-йоркский пожарный переводится в Остин, штат Техас. В новом городе он пытается найти равновесие между воспитанием сына, спасением жизней других людей и решением проблем в своей собственной.

Дата выхода: 4 января

Где смотреть: TV14

«Это мы», 6 сезон

Актеры: Майло Вентимилья, Мэнди Мур, Стерлинг К. Браун, Крисси Мец, Джастин Хартли, Сьюзэн Келечи Уотсон, Крис Салливан, Рон Сепас Джонс, Дэнис О’Хэр, Александра Брекенридж, Фэйти Херман, Джон Уэртас и другие.

Жанр: драма

Это новеллы про трех разных людей, которые родились в один день. Они живут своей жизнью, но день рождения для каждого из них становится отправной точкой, чтобы что-то изменить.

Дата выхода: 5 января

Где смотреть: канал FOX

«Добрая Сэм», 1 сезон

Актеры: София Буш, Джейсон Айзекс, Скай П. Маршалл, Майкл Сталь-Дэвид, Омар Маскати, Дави Сантос, Эдвин Ходж, Мариум Карвелл и другие.

Жанр: драма

Это история про кардиолога Саманту. Которая работает в одной из американских клиник. Когда ее босс и отец Роб Гриффит впадает в кому, Сэм занимает его место и становится заведующей хирургией. Но вскоре Гриффит-старший приходит в сознание и между ними разворачивается конфликт…

Дата выхода: 6 января

Где смотреть: CBS

«Эйфория», 2 сезон

Актеры: Зендая, Хантер Шафер, Алекса Деми, Джейкоб Элорди, Мод Апатоу, Элджи Смит, Сидни Свини, Сторм Рейд, Остин Абрамс, Рубен Дарио, Грег Брайан, Ангус Клауд, Эрик Дэйн, Барби Феррейра, Ника Уильямс, Кейлани Арелланес, Лукас Гейдж и другие.

Жанр: драма

17-летняя Ру проходит реабилитацию после лечения наркотической значимости и возвращается домой. Но вредные привычки берут верх, и девушка снова срывается. Однако случается то. Что заставляет ее бросить эту гадость.

Дата выхода: 10 января

Где смотреть: HBO

«Как я встретила вашего папу», 1 сезон

Актеры: Хилари Дафф, Франсиа Рэйса, Ким Кэтролл, Кристофер Лоуэлл, Джош Пек, Сурадж Шарма, Эшли Райс, Том Эйнсли и другие.

Жанр: комедия

Это спин-офф популярного ситкома «Как я встретил вашу маму». В будущем Софи рассказывает сыну о том, как она познакомилась с его отцом. Ее история переносит зрителя в 2021 год, когда Софи и ее друзья Джесси, Валентина, Чарли, Эллен и Сид разбирались, кто они такие, чего хотят от жизни, и как встретить свою любовь в эпоху приложений для знакомств и безграничных возможностей.

Дата выхода: 18 января

Где смотреть: Hulu

«Миллиарды», 6 сезон

Актеры: Дэмиэн Льюис, Пол Джаматти, Малин Акерман, Дэвид Костабайл, Мэгги Сифф, Иван Мартин, Артур Дж. Наскарелла, Деннис Буцикарис, Джон Генри Кокс, Терри Кинни и другие.

Жанр: драма

Это сериал о мире больших денег. Главный герой номер один — миллиардер Бобби Аксельрод, который владеет крупным хедж-фондом Axe Capital. Это такая финансовая организация, которая берет деньги инвесторов под большие риски, но и с большой капитализацией.

Дата выхода: 23 января

Где смотреть: Showtime

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