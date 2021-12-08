Режиссер «Наследников» снимет сериал Роднянского «Красная радуга»

Известный продюсер Александр Роднянский запустил в разработку драматический сериал «Красная радуга» (Red Rainbow).

Картина будет основана на реальных событиях. По сюжету, в 1977 году один высокопоставленный советский политик едет в западный Берлин и знакомится там с тремя молодыми людьми, которые впечатляют его своей приверженностью к коммунизму.

Неожиданно он приглашает их посетить Москву, чтобы на собственном опыте познакомиться с социалистической утопией. Однако герой не подозревал, что вместо западных коммунистов фактически пригласил в СССР группу гей-активистов.

Данный сериал в 2021 году получил награду на форуме Series Mania как лучший проект. Он поднимает темы бюрократии, терпимости, столкновения разных культур и, конечно же, в нем будет история любви.

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Как сообщает издание Deadline, сценарий к 8-серийной картине пишет Мэтт Джонс, работавший над «Доктором Кто». Режиссером назначен Андрий Парех, снимавший сериалы «Дивный новый мир», «Хранители» и «Наследники».

«Это первый случай в истории, когда американский режиссер такого калибра будет снимать российский телесериал, — говорит Роднянский. — Готовясь к Red Rainbow, мы заказали исследование о ЛГБТ в СССР, в котором подробно описывается повседневная жизнь геев. Даже в самые опасные времена и вопреки самым ужасным обстоятельствам любовь всегда находила выход. В этом суть сериала. Это история о силе любви».

Добавим, что последний фильм продюсера Александра Роднянского «Разжимая кулаки» (режиссер — Кира Коваленко) выдвинут от России на премию «Оскар» 2022 года.

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