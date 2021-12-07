Разрушаем мифы о многослойности в одежде
Видео
Как сложить колготки: 5 проверенных способов
Видео

В Сети появились первые кадры сериала «Карамора» Данилы Козловского

Главный герой выходит на тропу войны с вампирами.

В Сети появились первые кадры сериала «Карамора» Данилы Козловского
Данила Козловский в сериале «Карамора». Фото: стоп-кадр из тизера сериале.

7 декабря видеосервис Start опубликовал тизер первого сериала режиссера Данилы Козловского, в котором он также сыграл главную роль. Картина называется «Карамора», она о том, как в начале 20-го века русские революционеры борются с вампирами, засевшими в аристократической верхушке Российской империи.

Главный герой — анархист по прозвищу Карамора раскрывает существование тайной организации вампиров. Потеряв в схватке с ними возлюбленную и друзей, мужчина объявляет кровососам настоящую войну.

Сериал щедро наполнен всем, чем обычно пестрят проекты 18+: обнаженкой, перестрелками и реками крови. Кроме Козловского, в нем снялись Филипп Янковский, Андрей Смоляков, Дарья Балабанова, Артур Ваха, Ольга Бодрова, Федор Лавров, Нино Нинидзе, Варвара Шмыкова и другие известные актеры.

Премьера картины запланирована на зиму 2021/22.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

вампирывидеосервис StartДанила Козловскийновый сериалРоссийские сериалыФилипп ЯнковскийФильм «Карамора»