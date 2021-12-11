Александр Вертинский и его воображаемые друзья

На Первом канале завершается показ сериала режиссера Авдотьи Смирновой «Вертинский» о знаменитом российском и советском поэте и исполнителе. Снять кино про реально существовавшего человека — та еще задача. С одной стороны, хорошо бы не искажать эпизоды его биографии. А с другой, рассказывать только правду все равно не получится — ведь герой не фиксировал на бумагу каждую минуту своей жизни.

Так что сценаристы просто вынуждены придумывать — конечно, стараясь при этом, чтобы все ими сочиненное подкрепляло документально подтвержденные детали, а не противоречило им. Рассказываем, кого из персонажей «Вертинского» не существовало, но они вполне могли бы быть.

Константин Агеев, поэт (Сергей Уманов)

Агеев — предположительная фамилия автора текста песни «Кокаинетка». В сериале Агеев — поэт, друг главного героя. Образ Агеева помогает зрителям понимать общественно-политическую обстановку в России. И заодно представить, как сложилась бы судьба Вертинского, если бы он не эмигрировал. Агеев вдохновлен мощью преобразований в СССР. Но когда он приезжает на поэтический семинар в Париж, Вертинский видит, что его друг очень бедно одет.

Потом шансонье звонит другу из США и зовет его в гости, не подозревая, что над Агеевым уже нависла угроза ареста. Поэт проходит через лагеря, и даже после освобождения ему нет жизни. Вертинский прячет его у друзей в Дагестане. Так что Агеев нужен еще и для того, чтобы рассказать о настоящей мужской дружбе.

Александра Бурковская, политическая авантюристка (Анна Михалкова)

На протяжении всей жизни Вертинский в сериале встречает Бурковскую при самых удивительных обстоятельствах — она дает ему ценные советы, каждый раз изумляя своим умением приспосабливаться к новым обстоятельствам. То она командует белогвардейским отрядом на юге России, то дарит ему билет в Константинополь, то оказывается в Париже. Затем она служит в советском посольстве в Берлине, позже обнаруживается в Москве в аппарате главы МИДа Молотова.

У Бурковской несколько прототипов из числа видных деятелей белого движения — например, генерал-лейтенант Яков Слащев-Крымский, обожавший Вертинского; участница эсеровского восстания, артистка Ярославской оперетты Бурковская и даже муж Марины Цветаевой Сергей Эфрон, завербованный в Париже агентами НКВД.

Михаил Поляков, аккомпаниатор (Геннадий Смирнов)

У шансонье было много аккомпаниаторов, образ Михаила Полякова вобрал в себя судьбы двоих из них. Вместе с Вертинским он проходит сквозь череду испытаний. Поляков в сериале часто аккомпанирует без нот, буквально предугадывая, куда занесет в следующий миг артиста, — так было и на самом деле: Вертинский обожал петь каждый раз по-разному. В сериале пианист гибнет от рук нацистов в предвоенном Берлине — тем самым персонаж помогает ощутить весь ужас нарастающей коричневой чумы.

Елена Павловна и Таня, эмигрантки (Алена Бабенко и Анна Виллер)

Прибыв в Константинополь, Вертинский знакомится с Еленой Павловной, бывшей хористкой Московской оперы. Между ними только дружба, артист устраивает подругу в свой ресторан певицей. Вскоре он увлекается молоденькой эмигранткой Таней — впрочем, та легко изменяет с его импресарио.

Вертинский был известным дамским угодником. Эти персонажи помогли обозначить специфику его личной жизни.

Егор Бочуров и Мира, сотрудники посольства СССР в Берлине (Михаил Трухин и Наталья Рогожкина)

Вертинский годами вынашивал идею возвращения на Родину, у него была масса знакомств среди советских чиновников в посольствах и дипломатов. За это эмигрантская тусовка его презирала, считая его большевистским шпионом (хотя на самом деле Вертинский завербован не был). Супруги, работающие в посольстве в Берлине, обозначают таких друзей певца. Они очень разные: Егор — пролетарского происхождения, Мира получила прекрасное образование еще при царе, что становится причиной внутрисемейных конфликтов.

«Вертинский». Финальная серия

8 декабря/21.30

«Вертинский. Песни»

9 декабря/21.30

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