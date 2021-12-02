Названа дата премьеры сериала «Два» — про криминальных гениев из российской глубинки

23 декабря в онлайн-кинотеатре Kion состоится премьера криминально-комедийного сериала Евгения Кулика «Два».

Проект представляет собой набор скетчей о парочке друзей-сантехников, которые всеми силами пытаются разбогатеть. В каждом эпизоде Леха, который привык сначала делать, а потом думать, придумывает новый план, как стать миллионером, а молчаливый, скромный и трусливый Жека безуспешно пытается отвертеться от новой авантюры приятеля. Но когда за твоей спиной стоит вечно недовольная жена, которой постоянно нужны деньги, шансов отказаться от легкой наживы просто нет.

«Персонажи нашего сериала реалистичны, каждый зритель в них может узнать либо себя, либо соседа по лестничной площадке. Героям предстоит столкнуться с серьезными испытаниями, которые проверят их на прочность. А после того, как преступный мир захватит Леху и Жеку с головой, им нужно будет ответить на самый главный вопрос: как в этом бесчеловечном мире остаться людьми. Это история о моральных устоях, точнее о том, что от них сегодня осталось», — говорит шоураннер проекта и исполнитель главной роли Евгений Кулик.

Добавим, что пилотные скетчи были выложены им в YouTube и пользовались успехом у зрителей. После этого и было решено превратить «Два» в полноценный сериал.

В ролях: Евгений Кулик («Я худею», сериалы «Толя-робот» и «Остров»), Алексей Кривеня («Comedy Баттл»), Юлия Гришаева («Француз», «Настя, соберись!»), Ирина Соболева («Глухарь», «След») и Роман Маякин («Сладкая жизнь»).

Криминальная комедия «Два» будет доступна для просмотра в формате «киносториз». То есть ее можно будет посмотреть как полнометражный фильм либо как сериал из семи 10-минутных эпизодов.

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