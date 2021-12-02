Канал HBO потратил 30 миллионов долларов на приквел «Игры престолов», который так и не вышел

Пока фанаты «Игры престолов» ждут выход сериала-приквела «Дом дракона», стоит вспомнить, что в планах у канала HBO был еще один проект, который был призван расширить эту фэнтезийную вселенную.

В 2018-2019 годах в Сети появлялась информация о спин-оффе под названием «Кровавая луна» с актрисой Наоми Уоттс в главной роли. Однако позже выяснилось, что это шоу так и не увидит свет.

В новой книге об истории HBO под названием Tinderbox приводится интервью бывшего председателя компании WarnerMedia Боба Гринблатта. Он раскрыл, что на этот проект была потрачена крупная сумма, пока его не прикрыли.

«Они потратили более 30 миллионов долларов на пилотную серию приквела «Игры престолов», который был в производстве, когда я туда пришел, — рассказал Гринблатт. — И когда я увидел этот отрывок через несколько месяцев после того, как пришел, я сказал (руководителю отдела контента HBO Кейси Блойсу. — Прим. авт.): «Это просто не работает, и я не думаю, что это соответствует обещаниям оригинального сериала». И он не возражал, что на самом деле было облегчением».

Вот так «Кровавая луна» закатилась раньше времени, унеся с собой 30 миллионов долларов. Зато «Дом дракона», судя по всему, отлично вписался во вселенную Джорджа Мартина.

Кстати, в планах у HBO был еще один спин-офф «Игры престолов» — вот, что известно о нем.

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