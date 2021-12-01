Взрывы, погони и ограбление банка: стартует пятый сезон сериала «СеняФедя»

Вечером 7 декабря на канале СТС стартует пятый сезон комедийного сериала «СеняФедя», спин-оффа популярной «Кухни».
К актерам Сергею Лавыгину, Михаилу Тарабукину, Анне Бегуновой и Анне Старшенбаум в продолжении картины присоединятся Андрей Федорцов, Анатолий Кот и Клим Поплавский — сын актрисы и телеведущей Яны Поплавской и режиссера Сергея Гинзбурга.
В новых сериях Сеня и Федя открыли свою бургерную. На пути к собственному кулинарному бизнесу друзей ждут пожары, взрывы, погони, ограбление банка, поиски золота и загадочные лабиринты.
Для Клима Поплавского, режиссера кино и сериалов, новая роль стала первой большой актерской работой в карьере. В этом проекте ему досталось немало сцен с трюками.
«Мне не раз прилетало по голове всем чем только можно от моих партнеров, которые по сюжету должны были бесконечно «вырубать» моего героя. Но вместо того чтобы этично «заехать» мне по-актерски, все получалось реально», — говорит Поплавский.
Не пропустите старт пятого сезона сериала «СеняФедя» — 7 декабря в 19:00 на канале СТС.
Сразу после новые серии будут появляться на видеосервисе more.tv.
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