Взрывы, погони и ограбление банка: стартует пятый сезон сериала «СеняФедя»

В новых сериях появятся звезда «Убойной силы» Андрей Федорцов и сын Яны Поплавской Клим.

Вечером 7 декабря на канале СТС стартует пятый сезон комедийного сериала «СеняФедя», спин-оффа популярной «Кухни».

К актерам Сергею Лавыгину, Михаилу Тарабукину, Анне Бегуновой и Анне Старшенбаум в продолжении картины присоединятся Андрей Федорцов, Анатолий Кот и Клим Поплавский — сын актрисы и телеведущей Яны Поплавской и режиссера Сергея Гинзбурга.

В новых сериях Сеня и Федя открыли свою бургерную. На пути к собственному кулинарному бизнесу друзей ждут пожары, взрывы, погони, ограбление банка, поиски золота и загадочные лабиринты.

Для Клима Поплавского, режиссера кино и сериалов, новая роль стала первой большой актерской работой в карьере. В этом проекте ему досталось немало сцен с трюками.

«Мне не раз прилетало по голове всем чем только можно от моих партнеров, которые по сюжету должны были бесконечно «вырубать» моего героя. Но вместо того чтобы этично «заехать» мне по-актерски, все получалось реально», — говорит Поплавский.

Не пропустите старт пятого сезона сериала «СеняФедя» — 7 декабря в 19:00 на канале СТС.

Сразу после новые серии будут появляться на видеосервисе more.tv.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.