«Вертинский»: Бабенко привезла из Стамбула ковер, а Уманов похудел для роли на 18 кг

Это история о жизни великого шансонье. На протяжении восьми серий зрители наблюдают за тем, как Александр Вертинский менялся. Вместе с ним менялись политические режимы, культурные ценности и мода.

«Я не скажу, что Вертинский был моим кумиром»

Актриса Алена Бабенко сыграла женщину, первой протянувшую герою руку помощи на чужбине. Это вымышленный персонаж. Начало эмиграции Вертинского начинается с Константинополя. На второй день своего пребывания в турецком городе он знакомится с Еленой Павловной Поповой. Когда-то она была хористкой в Московской опере, и как только Вертинский открывает ресторан — он приглашает ее там петь. Симпатия к Елене Павловне у него больше дружеская.

— Алена, вы говорили, что вы в Вертинского заново влюбились?

— Я не скажу, что Вертинский был моим кумиром. Для меня он был слишком вычурным, манерным. Я думала, что грассирующую «р» он сам и придумал. Но когда Авдотья мне подарила фотографию Вертинского в жизни, про которую я подробности не знала, то сразу же и прониклась. Потому что мне всегда казалось, что самый большой успех – это его две дочки. Они невероятные красавицы…

— Вы снимались в Стамбуле, чем вам запомнились съемки?

— Я очень счастлива, что я была в той красоте. Работа оператора Сергея Трофимова и художника по костюмам Светланы Тегин — потрясающие! Эти образы навсегда будут со мной. Это, конечно же, не сериал, абсолютное кино. Еще я привезла себе ковер из Стамбула. Что-то же я должна себе оставить на память об этом проекте.

Как дочери Вертинского отреагировали на сценарий

Режиссер и соавтор сценария Авдотья Смирнова говорит, что для авторов была принципиально важна реакция на сценарий дочерей Вертинского.

«Анастасия Александровна, прочтя текст, сказала буквально следующее: «Дунь, это, конечно, не мой папа, но это такой обаятельный герой, что я ему сочувствую всей душой, и я его люблю. А вот маму, вы написали, как будто вы ее хорошо знали». Естественно, без одобрения Марианны Александровны и Анастасии Александровны мы бы просто не выпустили сериал», – отметила Смирнова.

Сергей Уманов: «Мне поставили важное условие»

Актер Сергей Уманов сыграл друга Александра Вертинского Константина Агеева. По сюжету сериала именно он придумывает стихи к известной песне Вертинского «Кокаинетка». Ни во время, ни после гражданской войны Константин не эмигрирует. Живет обычной советской жизнью, женится, воспитывает детей.

— Когда мне позвонили и предложили этот проект, но с одним условием — мне нужно было похудеть на 18 кг. Но поскольку с Авдотьей Смирновой я работаю не впервые, то согласился. Она знает, чего хочет, но не препятствует импровизации, если она уместна.

— А с Вертинским тут же поладили?

— С Алексеем Филимоновым мы познакомились еще до съемок — он очень открытый человек и актер, и мы с ним сразу сработались, несмотря на большую разницу в возрасте.

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