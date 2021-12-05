Александр Вертинский: «Как я мог страдать из-за злых и расчетливых женщин?!»

В вихре войн и революций он неутомимо искал свою единственную. И нашел, став счастливым на целых 17 лет.

Благоговение перед женским полом Александр Вертинский ощутил еще невинным ребенком. В маленькой церкви киевской гимназии по субботам и воскресеньям пел хор. На правом клиросе пели девочки, ровесницы Вертинского. «Какими неземными небесными созданиями казались они нам! — вспоминает он в мемуарах. — Как взлетали их длинные, загнутые кверху ресницы! Это была первая, как луч солнца во тьме, но уже сжигающая, непостижимая, недостижимая, безответная и бескорыстная любовь!»

Это чувство восхищения женщинами Вертинский пронес сквозь всю жизнь: «Без женщин жизнь моя была бы пресна и безвкусна, как гороховый кисель!..» О большинстве романов он не написал ни строчки в воспоминаниях. А если написал, то делал это предельно деликатно. Впрочем, кое-что о его сердечных переживаниях все же известно.

Жестокие уроки

В сериал Первого канала не вошел киевский период его жизни. Вертинского исключили из гимназии за неуспеваемость, потом тетка выгнала его из дома — он перебивался случайными заработками, все свободное время проводя в околотеатральных кругах, артистических салонах и кабаках.

Карман его чаще всего был пуст, и жених он был незавидный. Как-то он всерьез влюбился в 20-летнюю красавицу Марусю Емельянову. Чтобы найти к ней подход, подружился с ее братом — даже снял с ним на пару комнату, надеясь, что Маруся будет заходить к ним в гости. Но девушка к брату так и не зашла и вообще сошлась с жандармским полковником. Вертинский часами дежурил у гостиницы, где жила его пассия, а однажды не выдержал и ворвался в номер, обнаружив Марусю в постели с ухажером.

«Когда я вспоминаю, из-за каких женщин я страдал, и переживал, и мучился, я изумленно думаю: «Какой же я был дурак! Как я мог так страдать из-за таких обыкновенных, злых, расчетливых и ограниченных женщин?» — пишет Вертинский на исходе жизни.

И таких женщин на его пути было много. Сразу после революции Вертинский потерял голову от талантливой балерины, имя которой не называет. Балерина оказалась «злая, капризная и жадная невероятно».

Вера Холодная

В сериале показывают страстную сцену любви звезды немого кино Веры Холодной и Вертинского. Но были ли они любовниками на самом деле? Артист посвятил Холодной несколько песен, включая «Ваши пальцы пахнут ладаном» и «Лиловый негр». Вертинский утверждал, что именно он привел Холодную в кино — буквально встретил на улице, восхитился внешностью и познакомил с киношниками.

О своих отношениях с ней он пишет так: «Я был, конечно, неравнодушен к Вере Холодной, как и все тогда. Посвящая ей свою новую, только что написанную песенку «Маленький креольчик», я впервые придумал и написал на нотах: «Королеве экрана». Титул утвердился за ней. Я часто бывал у нее и был в хороших отношениях и с ней, и с ее сестрой, и с ее мужем. А с ее маленькой дочерью Женечкой я играл в детской, дарил ей куклы и был, в общем, свой человек у них». Как видите, ни намека на неземную страсть. С другой стороны, актриса была замужем — рассказать о связи с ней, даже если она была, артист не мог.

Когда в феврале 1919-го Холодная умерла в Одессе от испанки, Вертинский выступал в Ростове-на-Дону. Его известили телеграммой. В мемуарах ни слова печали по этому поводу. Вскоре Вертинский оказался в Харькове, где ненадолго влюбился в Валентину Санину — будущего знаменитого американского модельера, одевавшую голливудских звезд, а тогда начинающую актрису.

Первая жена

О первой жене Вертинский в мемуарах не упоминает. Из свидетельства о разводе из архива певца известно ее имя: Ирина Владимировна Вертидис (в эмиграции артист жил по поддельному греческому паспорту с такой фамилией). Считается, что до регистрации брака ее звали Рахиль Потоцкая, она дочь богатых еврейских эмигрантов из России. Они познакомились, когда Вертинский гастролировал в польском Сопоте, а поженились в 1924 году в Берлине.

Мемуары Вертинского — стилистически рваные и незаконченные, но почему он не упомянул свою Ирину хотя бы строчкой? Это были сложные отношения, о которых артист не хотел говорить публично. В «Песенке о моей жене» написал так: «Чтоб терпеть мои актерские наклонности, Нужно ангельским терпеньем обладать. А прощать мои дежурные влюбленности — В этом тоже надо что-то понимать!» Они прожили 6 лет, а официально развелись только в 1941-м, когда Вертинский задумал жениться еще раз.

Марлен Дитрих

Со звездой кино Вертинский познакомился в дорогом парижском ресторане «Казанова». Русская песня в те годы была страшно популярна — послушать Вертинского и других артистов приходили Чарли Чаплин, Грета Гарбо, принц Уэльский. По-видимому, это было дежурное знакомство — впрочем, оно продолжилось в Америке. Дитрих даже устроила «русскую вечеринку», куда пригласила голливудских продюсеров, надеясь таким образом ввести Вертинского в американское кино. Идея не выгорела — Вертинский не знал английского. Зато какое-то время он жил на вилле актрисы, и у них явно сложились очень теплые отношения. Он посвятил ей песенку «Марлен», где описывает всю сложность любовных отношений со звездой: «Вас не трудно полюбить, Нужно только храбрым быть…»

В 1964 году Дитрих, приехав в СССР, посещает могилу Вертинского.

Лидия Циргвава

В Шанхае 53-летний Вертинский женился на 19-летней стенографистке пароходной компании Моллера Лиде (тогда ее звали Лиля, а он называл Лилой — на грузинский манер).

В пасхальный вечер девушка пошла с подругами в кабаре «Ренессанс», выступал Вертинский — она впервые слушала его вживую. «И всю свою неразбуженную нежность и любовь я готова была отдать ему. Готова отдать — с радостью. Потому что никого прекраснее его нет. И никогда в моей жизни не будет. Я это знала, сидя в прокуренном зале «Ренессанса», — напишет она годы спустя.

Мать Лиды была в шоке. Она ждала для дочери другой судьбы. Мечтала, что ее увезет в США или Европу какой-нибудь капитан. Но со временем смирилась и даже полюбила зятя. Судьба им отвела только 17 лет счастья (артист умер в 1957-м). Дочь Марианна родилась еще в Шанхае, Анастасия — уже в Москве. С Лидой Вертинский оставил свои поиски главной любви всей жизни, потому что он ее нашел. В письмах с гастролей он называл ее Пекой — в честь смешной лошадки из шанхайских комиксов. А актриса и художница Лидия Вертинская, пережив его на 56 с половиной лет, уже не выходила замуж.

«Вертинский»

Пн. — чт./21.30

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