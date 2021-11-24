Сериал «Горячая точка» вернется на НТВ со вторым сезоном

29 ноября на канале НТВ состоится премьера остросюжетного детективного сериала «Горячая точка – 2». Его первый сезон вышел в эфир в январе 2020 года и показал хорошие рейтинги популярности среди зрителей.

Главную роль исполняет молодой актер Арсений Робак. Он играет парня, который вернулся в родной город после семилетней службы по контракту и столкнулся с тем, что малую родину нужно защищать от бандитов. Противостоять ему пришлось не только уличным «браткам», но и собственному отчиму, у которого было свое видение на порядок в городе.

Но если в первом сезоне главный герой возвращается с войны, то во втором он выходит из тюрьмы и становится совершенно другим человеком. Проблемы родного города все те же, но взгляд на них у бойца уже иной. В сюжете появятся элитные бандиты из столицы и коррумпированные сотрудники милиции.

Не пропустите премьеру сериала «Горячая точка – 2» — 29 ноября, в 20:00 на канале НТВ.

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