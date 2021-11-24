Новый корейский сериал «Зов ада» обогнал «Игру в кальмара» по популярности

На платформе Netflix появился сериал, который по своим рейтингам после старта трансляции обогнал «Игру в кальмара». Он называется «Зов ада» (Hellbound) и тоже родом из Южной Кореи.

Картина вышла 19 ноября и на конец месяца существенно обогнала «Игру в кальмара» в более чем 80 странах. Об этом свидетельствуют данные аналитического сервиса FlixPatrol, оценивающего популярность релизов Netflix, HBO, Disney+ и других стриминговых сервисов.

В новом сериале герои тоже изо всех сил стараются выжить. Но на сей раз главной проблемой являются монстры, забирающие людей в ад еще до их смерти. Кто они и по какому принципу судят грешников? В поиске ответов на эти вопросы в Корее образовывается новое религиозное движение, и общество начинает сходить с ума.

В первом сезоне всего шесть серий. Первые три и последующие эпизоды происходят с разницей в пять лет. Режиссером выступил Ен Сан Хо, ранее выпустивший два фильма «Поезд в Пусан». Так что зрителям стоит ждать чего-то леденящего кровь.

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