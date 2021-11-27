Самые громкие преступления 1980 года, в который сценаристы отправили героев нового сезона ретродетектива «Мосгаз»

Не раз приходилось слышать о том, что в 1980 году, готовясь к Олимпиаде, власти зачистили Москву - якобы силовики провели встречу с авторитетами, на которой дали понять, что на время Игр надо взять паузу.

Да, в сериале «Ликвидация» было подобное, но в реальности в 1980 году в Москве — нет. Хотя в проекте «Мосгаз-8», большую часть серий которого зрители уже успели посмотреть, офицер МУРа Иван Черкасов (Андрей Смоляков) тоже встречается с верхушкой московского криминалитета.

А как было в реальности? Неужели преступления можно остановить таким вот договором с урками? «Телепрограмма» вспоминает случившиеся в тот год резонансные преступления, скрыть и предотвратить которые не удалось.

Банда приколистов

В разгар подготовки к Олимпиаде в московскую милицию начали поступать пачки странных сообщений: иностранцы колют советских девушек какими-то шприцами, чтобы сорвать Игры. Что за бред? Однако заявлений от пострадавших все больше: «враги» колют женщин в шею, плечо, ниже спины. Толком никто из жертв ничего объяснить не может: стояла на улице, никого не трогала, вдруг — щелчок, укол, кровь…

Искать преступников начал ни много ни мало начальник отдела «А» МУРа Богдан Рудык, дело взял на контроль ЦК КПСС, подключился КГБ. Одна из девушек вспомнила, что после укола раздался громкий смех — вроде бы из машины, что ехала мимо. Запомнила последние цифры авто. По номерам в ГАИ установили хозяина, привезли на Петровку — там все и выяснилось.

Взрослые мужики, монтировавшие неоновую рекламу, решили, выражаясь современным языком, поприкалываться: пострелять железными скобами по прохожим из… рогатки! Почему стреляли в основном в девушек? Те, как признались весельчаки, забавно визжали. Суд дал ценителям женского визга от трех до семи лет колонии.

Гарик с двумя пистолетами и одним глазом

В том же 1980 году стало известно, что из грузинской тюрьмы с помощью подкопа сбежали десять преступников и, по слухам, один из сбежавших, Гарик Ашуба, аж с двумя пистолетами едет в Москву. Стреляет, не вынимая рук из карманов плаща! Мало того, что уголовник был без глаза, так еще и с неизлечимой формой туберкулеза, так что терять ему было нечего.

— Появилась оперативная информация, что он снял у какой-то бабульки комнату в Первомайском районе, — вспоминал полковник Богдан Рудык (тот самый, что ловил шутников с рогатками). — Дом был окружен, но Гарик-одноглазый, видимо, что-то почувствовал и несколько дней не выходил на улицу. Однажды после полуночи к подъезду подкатила скорая, наши догадались, что это Гарик вызвал. Его вынесли на носилках, но мы решили не вмешиваться. А в 70-й больнице санитаров заменили на наших сотрудников, и его повязали.

Отправили обратно в Гагры, а там выяснилось, что побег из тюрьмы вообще не зафиксирован. Местные власти решили никому не сообщать, чтобы скандала в Москве накануне Игр не случилось. Типа, может, сами поймаем, и обратно посадим…

КГБ против МВД

Отношения между КГБ и МВД всегда были непростыми, а после резонансного убийства майора госбезопасности на станции метро «Ждановская» (теперь «Выхино») в декабре 1980-го и вовсе превратились в войну. Замначальника секретариата КГБ СССР Вячеслав Афанасьев заснул по дороге домой в метро и доехал до конечной. С собой у него был набор дефицитных продуктов: коньяк, водка, банка болгарских помидоров, копченая колбаса. Сейчас сложно в это поверить, но конфликт начался из-за еды.

Под видом проверки трое сотрудников линейного отдела МВД затащили офицера в служебное помещение, отняли продукты и избили. Милиционеры были пьяны и игнорировали слова Афанасьева о том, что он — сотрудник КГБ.

Избивая чекиста, милиционеры все же доложили о ЧП непосредственному начальнику: тот оценил ситуацию и решил заметать следы — Афанасьева добили арматурой и выкинули тело в Подмосковье. Когда его обнаружили, офицер еще был жив, но скончался в больнице, не приходя в сознание. Дело имело всесоюзный резонанс. Глава МВД Щелоков был уволен, а после покончил с собой. Убийцам дали от 5 до 13 лет колонии.

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