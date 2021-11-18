Продюсер «Симпсонов» раскрыл, как хочет закончить сериал

Вот только финалом в этом ситкоме даже не пахнет.

Популярный мультсериал «Симпсоны» уже давно стал притчей во языцех за свою бесконечность. Он рисуется с 1989 года и уже растянулся на 33 сезона. Причем заканчивать его не собираются.

На днях исполнительный продюсер сериала Эл Джин (3-й, 4-й, 13-й и все последующие сезоны) ответил на вопрос, как бы он хотел закончить этот 32-летний ситком.

«Я говорил, что будет финал, где в последнем эпизоде они вернутся к рождественскому театрализованному представлению из самого первого эпизода (имеется в виду дебютная серия первого сезона «Симпсоны жарятся на открытом огне». — Прим. авт.), так чтобы весь сериал был непрерывным циклом — вот как я положил бы конец, если бы мне пришлось», — рассказал Джин изданию Radio Times.

В том же интервью продюсер признался, что при нынешних хороших отношениях с компанией Disney, которая завладела франшизой «Симпсонов», он не видит тенденции к завершению сериала.

«Я не вижу, чтобы кто-то говорил: «Давайте подведем итоги или решим, как закончить в настоящий момент». Я думаю, что мы — шоу номер один по сценарию в США, включая новые эпизоды», — отметил Джин.

Добавим, что недавно «Симпсоны» выпустили свою 700-ю серию. Продюсер посчитал, что до тысячного эпизода осталось 12 сезонов, и отметил, что был бы рад добраться до этой цифры.

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