Сериал «Инсомния» с Гошей Куценко покажут по ТВ

Сериал «Инсомния» с Гошей Куценко впервые покажут на телевидении. Премьера мистической драмы в эфире состоится 22 ноября на канале ТВ-3.

Картина повествует о психотерапевте-гипнологе, который обнаруживает, что метод погружения в прошлые жизни пациента дает невероятные результаты. Его регрессивный гипноз решает даже самые сложные задачи в психотерапии. Но единственное, с чем не может разобраться врач, — его собственная бессонница.

Однажды главный герой встречает девушку, татуировка которой появлялась в его видениях. Он начинает преследовать загадочную красавицу и пытается как можно больше узнать о ее судьбе.

В проекте снялись Ирина Старшенбаум, Мария Миронова, Александр Робак, Андрей Смирнов, Кирилл Кяро и Роза Хайруллина. Режиссер — Ольга Френкель, которая уже работала с Куценко в сериале «#СидяДома».

Смотрите сериал «Инсомния» с 22 ноября — с понедельника по четверг, в 19:30 на канале ТВ-3.

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