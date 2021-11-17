«Ставки вырастут»: завершены съемки второго сезона сериала «Пассажиры»

Видеосервис Start объявил о завершении съемок второго сезона сериала «Пассажиры». Киношники приступили к монтажу 8 серий проекта, премьера которых состоится в начале 2022 года.

Главные роли во втором сезоне сыграли Сергей Гилев и Аня Чиповская. Также в сериале заняты Надежда Маркина, Юрий Чурсин, Сергей Шакуров, Евгений Сидихин, Наталья Вдовина, вернулся и главный персонаж первого сезона в исполнении Кирилла Кяро.

«Пассажиры» — это история про человеческую боль и изъяны, которые мы прячем в себе. Это сериал про любовь, страдание и счастье. Мне волнительно возвращаться в новый сезон», — отметил последний.

Напомним, сериал повествует о водителе необычного московского такси, которое возит беспокойные души умерших из мира живых на тот свет. Шофер из первого сезона завершил свою миссию, и теперь его место занял один из его бывших «пассажиров». Новый герой наказан за то, что при жизни пристращал людей к запрещенным веществам. Теперь он должен перевезти столько душ, сколько погубил сам.

Однако новому водителю совершенно не нравится его роль перевозчика. Ему еще предстоит научиться чуткости и эмпатии, которые необходимы на этой работе. К счастью, у молодого человека будет помощница — душа девушки, так же застрявшая между мирами.

«В новом сезоне ставки вырастут: если раньше персонажам достаточно было что-то осознать, чтобы двигаться дальше, теперь одного понимания мало — им нужно действовать. И, безусловно, мы чуть больше узнаем о машине, на которой выполняют свою работу перевозчики. Автомобиль становится полноценным персонажем и одушевленным предметом, а не просто грудой железа», — поделился шоураннер проекта Руслан Сорокин.

Добавим, что 21 октября «Пассажиры» получили международную премию Seoul International Drama Awards, присуждаемую в Южной Корее за достижения в производстве многосерийных драм.

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