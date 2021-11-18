Цыганов – Джеймс Бонд и реальные спецназовцы: как снимали сериал «Вне себя»

С 18 ноября на видеосервисе PREMIER стартует показ сериала «Вне себя» с Евгением Стычкиным в главной роли. Шоураннером проекта и режиссером пилотной серии стал Александр Дулерайн, а режиссером сериала — Клим Козинский.

В этом остросюжетном фильме органично соединяются несколько жанров: комедийный детектив, психологический триллер, трагифарс. И с необычного ракурса подана тема фантомов. Интересно и то, что съемки некоторых эпизодов проходили в Мексике. В сериале приняли участие Евгений Стычкин, Евгений Цыганов, Елена Лядова, Иван Макаревич и другие известные актеры.

О чем сериал «Вне себя»

По сюжету сериала талантливый финансист Дмитрий, потерявший память, приобретает психическое расстройство. Это приводит к тому, что он начинает видеть призрак своей жены и любовника, чья смерть явно не была случайной. «Безумство» дорого обходится главному герою – ему не разрешают видеть собственного сына. И теперь Дмитрий должен не только вернуть ребенка, но и разобраться в загадках гибели неверной жены и ее возлюбленного…

Все призраки, конечно, существуют только в голове главного героя, окружающие их не видят. Интересно, что фантомы показаны не как среднестатистические прозрачные привидения, а как обычные люди. Но для этого использовалась особая технология съемки.

«Она связана с ракурсами, но не с изменением реальности. Мы выбрали технологию «двойную восьмерку», — говорит Клим Козинский. – Это когда у тебя есть ось диалога между Дмитрием и другими героями и аналогичная ось между ним и фантомами. Но они не пересекаются. Такая технология требует от съемочной команды каждую сцену снимать дважды. То есть, она увеличивает число кадров вдвое».

Роль одного из фантомов – того самого любовника – сыграл Евгений Цыганов.

«Я и сам пробовался на роль Евгения Стычкина. Но мне нравится роль, которую я играю, — она очень потешная. А что касается Евгения, то с ним мы хорошо знакомы, играли еще в одних спектаклях», — отмечает Евгений Цыганов.

Клим Козинский: «Нас пугало то, что Мексика – это криминальная страна с развитым бандитизмом»

Помимо Москвы и Подмосковья, съемки картины также проходили в Мексике.

По словам режиссера сериала Клима Козинского, организовать съемочный процесс в этой стране помогли дружественные компании.

«Из-за пандемии было сложно привести в Россию американскую актрису, поэтому мы сами поехали в Мексику. В этой стране отмечается праздник – День мертвых. Именно эта мексиканская история запускает приключения главного героя – он ведь начинает видеть умерших людей, — говорит Клим Козинский. — Единственное, что нас пугало, так это то, что Мексика – очень криминальная страна с развитым бандитизмом, который буквально вшит в социальную среду».

По словам режиссера, съемочную группу сопровождала собственная охрана. В Мексике снимались сцены, где герои ходят по барам. И как признается Клим, съемки происходили не совсем легально, но в итоге все прошло хорошо.

Евгений Цыганов станет Джеймсом Бондом

Клим Козинский отмечает, что в каждой серии есть аттракционы, связанные с экшном. Например, в третьей происходит обмен заложницы с помощью спецназа. Однако все экшн-сцены решены в сюрреалистическом ключе. Кстати, в сериале снимались настоящие спецназовцы, которые также выступили в качестве консультантов картины.

«В одной из сцен Женя Цыганов станет практически Борном или Джеймсом Бондом. В этом эпизоде он разбирается с бандитами, ломает им руки, ноги. Евгений выполняет невероятные трюки», -говорит Клим.

Увидеть, каким крутым может быть Евгений Цыганов и другие актеры, вы сможете, посмотрев сериал «Вне себя», стартующий на видеосервисе Premier с 18 ноября!

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