«Ловко отыгралась на Хюррем султан?»: Джансу Дере ввязалась в новые распри с Мерьем Узерли

Актриса, сыгравшая в турецком сериале «Великолепный век» персиянку Фирузе, вновь привлекла к себе внимание поклонников.

Уже вторую неделю турецкая пресса пестрит яркими заголовками на фоне провокационного высказывания продюсера «Великолепного века» Тимура Савджи. Он раскритиковал Мерьем Узерли за то, что та в свое время сильно их подвела. Напомним, что актриса покинула сериал, сославшись на эмоциональное выгорание. Продюсерам пришлось в спешке искать новую актрису на роль «возрастной» Хюррем султан. В конечном итоге, этот персонаж воплотила на экране Вахиде Гердюм. А Мерьем, по слухам, вернулась в Германию.

Спустя годы, Тимур Савджи рассказал, что Узерли подставила всю команду, испортила всю работу. И как выяснилось, по прошествии некоторого времени, актриса передумала и захотела вернуться на съемочную площадку. Но не тут то было. Обратно Мерьем уже не приняли.

«Позднее со мной связался брат Мерьем, он пробовал договориться. Мерьем была готова вернуться, но я ответил: «Нет, все кончено, можешь не возвращаться», — отметил Тимур Савджи в интервью с YouTube-каналом Simge Fıstıkoğlu.

Не осталась в стороне от этой нашумевшей истории и Джансу Дере. В турецком сериале «Великолепный век» она сыграла персиянку Фирузе. Многие поклонники Мерьем Узерли тут же посчитали, что Джансу тем самым хотела «отыграться на Хюррем султан». Фанаты сериала помнят, какие интриги Узерли в роли фаворитки султана Сулеймана устраивала для соперницы. Поклонники решили, что эти две актрисы не поладили и в обычной жизни.

Так, к примеру, Джансу ввязалась в новые распри с Мерьем Узерли. Пока партнерша Халита Эргенча хранит молчание. Она не сочла нужным отвечать на едкую отповедь продюсера «Великолепного века». Также Мерьем проигнорировала и замечание со стороны Джансу Дере.

А та полностью согласна с Тимуром Савджи. Актриса заявила, что поддерживает продюсера, чем подлила масло в огонь. Армия поклонников Мерьем Узерли итак недолюбливала персиянку Фирузе, пишет rusturkey.com.

«Что бы ни сказал Тимур Савджи, я поддержу все его слова», — заверила Джансу, распалив фанатов.

«Ловко отыгралась на Хюррем султан?», «Персиянка Фирузе не сдается!! Хоть тут, но Хюррем султан все-таки обошла», «То султана Сулеймана поделить не могут, то теперь продюсера??», «Ну а что такого обидного она сказала?? Все по делу», «Опять какие-то ссоры на пустом месте раздувают», — пишут фолловеры.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале